عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة
اقتصاد

الذهب والفضة يتحديان الدولار.. ومكاسب قوية رغم الضغوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الثامن عشر من فبراير، كما صعدت أسعار الفضة، إثر تقدم المحادثات بين أميركا وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطاً على الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1% إلى 4935.49 دولار للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1% مسجلاً 4954.7 دولار للأونصة.

كما صعدت سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 3.2% مسجلاً 75.81 دولار للأونصة.

في الوقت نفسه، واصل الدولار مكاسبه اليوم ⁠الأربعاء إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الفدرالي الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لمعدل الفائدة في المستقبل.

ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى جعل المعدن ⁠النفيس المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا 3 تخفيضات للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، قال وزير ⁠الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف أمس الثلاثاء لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها.

وفي جنيف اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا اليوم الأول من محادثات سلام بوساطة أميركية تستمر يومين وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كييف للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام

