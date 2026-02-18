أوسكار رويز: الصعيد يمتلك طاقات واعدة..وتطوير التحكيم استثمار للمستقبل

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن جولته في محافظات الصعيد تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم المصرى، كما تعتبر استكمالا لسلسلة الجولات الناجحة التي شهدتها الإسكندرية وبورسعيد.
قال رويز عبر تصريحات نقلها موقع اتحاد الكرة: إضافة إلى جهود المحاضرين الفنيين في عدد من المحافظات الأخرى.
تابع رويز :"نعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على اللامركزية، والنزول إلى أرض الواقع، بدأنا في الإسكندرية وبورسعيد، واليوم نواصل العمل في محافظات الصعيد، لأن تطوير التحكيم لا يجب أن يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كل أنحاء مصر".
أشار رئيس لجنة الحكام إلى أن المحاضرين الفنيين تم توزيعهم على عدة محافظات لنقل أحدث التعديلات في قانون اللعبة وتوحيد معايير التقييم، لافتا إلى أن توحيد المعايير عنصر أساسي في نجاح المنظومة، لذا حرصنا على تكثيف المحاضرات العملية والنظرية، وإجراء اختبارات بدنية دقيقة لضمان الجاهزية الكاملة للحكام. اختتم رويز تصريحاته قائلاً: "الصعيد يملك طاقات واعدة، ودورنا هو اكتشاف هذه المواهب ومنحها الفرصة الحقيقية.. تطوير التحكيم في كل شبر من مصر هو استثمار مباشر في مستقبل الكرة المصرية".