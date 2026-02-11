مراد مكرم ينتقد اتحاد الكرة بعد مباراة الزمالك وكايزر

علق الفنان مراد مكرم علي لعب نادي الزمالك بعد 48 ساعة من مباراته أمام كايزر في بطولة الكونفدرالية.

وكتب مكرم، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “أيقنت الآن أن مسابقة كأس مصر لكرة القدم مسابقة عيب وحرام، وأكيد فيه حاجة خادشة للحياء”.

وتابع: "أصل إيه سبب تاني ممكن يخلي اتحاد الكرة يقرر إن الماتش يتلعب بعد 48 ساعة من ماتش كايزر شيفز، ويتلعب الساعة 2 ونص الضهر والناس في أشغالها، والأنقح بقى إنه يتلعب من غير جمهور!!!!!

أكيد بيحافظوا على جموع الجماهير من رؤية حاجة عيب سواء في الملعب أو البيوت أو المقاهي!!!!!

ويقولك نظرية مؤامرة".