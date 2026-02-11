الزمالك يهنئ جوهر نبيل بتولي منصب وزير الشباب والرياضة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتهنئة إلى جوهر نبيل بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية.

ويؤكد مجلس إدارة النادي ثقته الكاملة في قدرة وزير الشباب والرياضة الجديد على مواصلة مسيرة تطوير المنظومة الرياضية، ودعم الأندية والهيئات الشبابية، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.

ويُعرب المجلس عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للوزير في مهمته الجديدة، ويؤكد نادي الزمالك استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية محليًا وقاريًا ودوليًا.