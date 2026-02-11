أشرف صبحي يشكر وزارة الشباب والرياضة ويتمنى التوفيق لجوهر نبيل

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق الشكر القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي متمنيا التوفيق للوزير الجديد.
وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك : الحمد لله رب العالمين
أتقدم بكامل الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة الرئيس. ودولة رئيس مجلس الوزراء والأحزاب السياسية والسادة اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالتقدير والعرفان وزملائي في الديوان والمديريات والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية،والاندية الرياضية ومراكز الشباب والتنمية الشبابية والرياضيين ابطال مصر والمنتخبات الرياضية والشباب المصري الكيانات الشبابية الاتحادات الشبابية برلمانات الطلائع والشباب والشيوخ ( نماذج المحاكاة)الدبلوماسية الشبابية اصحاب المبادرات والسادة معاوني ومساعدي الوزير والاعلام والصحافة الرياضية.
لكم جميعا المحبة والاحترام والتقدير. واختتم : واتمني لزميلي معالي الوزير كابتن جوهر نبيل التوفيق والسداد لخدمة بلدنا مصر الحبيبة .