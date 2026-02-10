برسالة شكر.. أشرف صبحي يودع موظفي وزارة الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي توديع العاملين، برسالة شكر عبر جروب الوزارة على تطبيق واتس آب.

وكتب الدكتور أشرف صبحي: يا شباب كل الشكر والتقدير ليكم جميعًا وربنا يوفقكم .

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة «لمّة شبابنا في رمضان» بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، باعتبارها مظلة موحدة لكافة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وتكثيف التواجد الأسري داخل مراكز الشباب.

وأكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي في ضوء ما شهدته مراكز الشباب من تطوير للبنية التحتية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق رؤية وزارة الشباب والرياضة المتوافقة مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، حيث تمثل مراكز الشباب ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وبناء الإنسان المصري، من خلال رعاية النشء والشباب، وتنمية وعيهم الإيجابي، واستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم للحياة بصورة متكاملة تسهم في حمايتهم من الانحرافات والمتغيرات التي تهدد المجتمع.

وتتضمن مبادرة «لمّة شبابنا في رمضان» خمسة مسارات رئيسية، تشمل المسار الرياضي من خلال الدوري الرمضاني تحت شعار «حريفة بلدنا»، والذي يضم دورات رمضانية في خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة، بتنظيم احترافي وجوائز تحفيزية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. كما يشمل المسار الثقافي الديني خيمة «وعي» الفكرية، التي تتضمن ندوات ومنتديات بالتعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية لتصحيح المفاهيم، ويتم تنفيذها بقاعات مراكز الشباب بالمحافظات بعد صلاة التراويح، بالتنسيق مع الجهات المعنية.