قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي: رؤية 2038 لتطوير الكرة المصرية هدفها استعادة الريادة الإفريقية.. فيديو

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بدعم ومساندة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

في مستهل كلمته رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، موجّهًا الشكر للجهاز الفني واللاعبين على ما قدموه من روح قتالية عالية وإخلاص واضح خلال منافسات البطولة أمم افريقيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمركز المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن المركز أسهم في خفض تكاليف كبيرة كانت تنفق سابقا على المعسكرات الخارجية والإقامة الفندقية، بما يسهم من تخفيض الإنفاق الرياضي ويخدم خطط الإعداد على المدى الطويل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع تطوير منظومة كرة القدم المصرية حتى عام 2038 يمثل معالجة آنية للتحديات الحالية، إلى جانب كونه خطة استراتيجية مستقبلية تستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في كرة القدم المصرية، على مستوى المنتخبات والأندية والبنية التحتية.

وشدد الوزير على أن هناك دورًا حكوميًا محوريًا في مساندة الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني الوطني، ودعم الأندية الشعبية، إلى جانب العمل على تنظيم العلاقة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية من خلال لوائح واضحة تضمن الاستقرار والانضباط داخل المنظومة الكروية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى وجود خطة متكاملة لتجهيز عدد من مراكز التدريب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مشروع التطوير سينطلق بقوة مستندًا إلى التاريخ العريق لمصر في كرة القدم، ووجود رموز وطنية كبيرة مثل الكابتن حسام حسن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الهدف الرئيسي يتمثل في استعادة الريادة الإفريقية للمنتخبات المصرية، مؤكدًا أن الوزارة ستكون الداعم الأكبر لمشروع التطوير، مع تنظيم سلسلة من المؤتمرات لشرح تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

كما كشف الوزير عن إشهار عدد من الشركات لدعم استثمارات الأندية، ومتابعة عدة ملفات مهمة عن كثب، من بينها التنسيق مع وزارة الإسكان لحل بعض الملفات العالقة، وعلى رأسها أرض نادي الزمالك، إلى جانب متابعة مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها استاد بورسعيد، ودعم أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري، والأندية الشعبية بوجه عام.

وفي سياق متصل، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة نجحت في تخطي حاجز إنشاء وتطوير 4500 ملعب على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مشروع كابيتانو مصر الذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أسفر عن تفريغ 168 لاعبًا داخل أندية مصر، من بينهم لاعبان احترفا خارج البلاد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير كل أشكال الدعم الفني واللوجستي والطبي، بما يضمن إعدادًا قويًا يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، ويحقق طموحات الجماهير المصرية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كبيرًا وانضباطًا داخل المنظومة الرياضية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والاتحاد والجهاز الفني واللاعبين، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم.

اشرف صبحي وزير الرياضة كأس أمم إفريقيا المغرب حسام حسن اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يزورون جناح الأوقاف بمعرض الكتاب ويشيدون بإصداراته

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يزوران جناح الأوقاف بمعرض الكتاب ويشيدان بإصداراته

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفدين من باكستان والإمارات لبحث سُبُل تعزيز التعاون

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد