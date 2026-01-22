أشرف صبحي: رؤية 2038 لتطوير الكرة المصرية هدفها استعادة الريادة الإفريقية.. فيديو

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بدعم ومساندة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

في مستهل كلمته رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، موجّهًا الشكر للجهاز الفني واللاعبين على ما قدموه من روح قتالية عالية وإخلاص واضح خلال منافسات البطولة أمم افريقيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمركز المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن المركز أسهم في خفض تكاليف كبيرة كانت تنفق سابقا على المعسكرات الخارجية والإقامة الفندقية، بما يسهم من تخفيض الإنفاق الرياضي ويخدم خطط الإعداد على المدى الطويل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع تطوير منظومة كرة القدم المصرية حتى عام 2038 يمثل معالجة آنية للتحديات الحالية، إلى جانب كونه خطة استراتيجية مستقبلية تستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في كرة القدم المصرية، على مستوى المنتخبات والأندية والبنية التحتية.

وشدد الوزير على أن هناك دورًا حكوميًا محوريًا في مساندة الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني الوطني، ودعم الأندية الشعبية، إلى جانب العمل على تنظيم العلاقة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية من خلال لوائح واضحة تضمن الاستقرار والانضباط داخل المنظومة الكروية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى وجود خطة متكاملة لتجهيز عدد من مراكز التدريب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مشروع التطوير سينطلق بقوة مستندًا إلى التاريخ العريق لمصر في كرة القدم، ووجود رموز وطنية كبيرة مثل الكابتن حسام حسن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الهدف الرئيسي يتمثل في استعادة الريادة الإفريقية للمنتخبات المصرية، مؤكدًا أن الوزارة ستكون الداعم الأكبر لمشروع التطوير، مع تنظيم سلسلة من المؤتمرات لشرح تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

كما كشف الوزير عن إشهار عدد من الشركات لدعم استثمارات الأندية، ومتابعة عدة ملفات مهمة عن كثب، من بينها التنسيق مع وزارة الإسكان لحل بعض الملفات العالقة، وعلى رأسها أرض نادي الزمالك، إلى جانب متابعة مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها استاد بورسعيد، ودعم أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري، والأندية الشعبية بوجه عام.

وفي سياق متصل، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة نجحت في تخطي حاجز إنشاء وتطوير 4500 ملعب على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مشروع كابيتانو مصر الذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أسفر عن تفريغ 168 لاعبًا داخل أندية مصر، من بينهم لاعبان احترفا خارج البلاد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير كل أشكال الدعم الفني واللوجستي والطبي، بما يضمن إعدادًا قويًا يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، ويحقق طموحات الجماهير المصرية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كبيرًا وانضباطًا داخل المنظومة الرياضية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والاتحاد والجهاز الفني واللاعبين، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم.