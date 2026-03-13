قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً بشأن حالة من التقلبات الجوية التي ستبدأ في اجتياح البلاد خلال الساعات القليلة القادمة. 

وتشير التوقعات إلى تلاقي جبهات هوائية تؤدي إلى نشاط رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة، تزامناً مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق الحدودية، مما يستوجب توخي الحذر الشديد خاصة على الطرق السريعة".

مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة بداية من غدا الجمعة، ​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: تتوزع على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وقد تغزر أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة) على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا ​فرص أمطار خفيفة تتوزع على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تكون متوسطة أحياناً مساءً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على فترات متقطعة.

ويسود على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تصل بنسبة حدوث 20% تقريباً مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المحافظات:

- الطقس في القاهرة

العظمى 23 درجة.
الصغرى 13 درجة.

- الطقس في الإسكندرية
العظمى 21 درجة.
الصغرى 13 درجة.

- الطقس في مطروح
العظمى 19 درجة.
الصغرى 12 درجة.

- الطقس في سوهاج
العظمى 27 درجة.
الصغرى 11 درجة.

- الطقس في قنا
العظمى 28 درجة.
الصغرى 14 درجة.

عواصف ترابية وأمطار الأرصاد التقلبات الجوية مثيرة للرمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

دعاء ليلة القدر

لعلها تكون ليلة القدر .. اغتنموها ورددوا أفضل 100 دعاء جامع شامل لخيرات الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

بالصور

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد