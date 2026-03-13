عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً بشأن حالة من التقلبات الجوية التي ستبدأ في اجتياح البلاد خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشير التوقعات إلى تلاقي جبهات هوائية تؤدي إلى نشاط رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة، تزامناً مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق الحدودية، مما يستوجب توخي الحذر الشديد خاصة على الطرق السريعة".

مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة بداية من غدا الجمعة، ​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: تتوزع على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وقد تغزر أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة) على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا ​فرص أمطار خفيفة تتوزع على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تكون متوسطة أحياناً مساءً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على فترات متقطعة.

ويسود على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تصل بنسبة حدوث 20% تقريباً مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المحافظات:

- الطقس في القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس في الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس في مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس في سوهاج

العظمى 27 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس في قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 14 درجة.