أمطار ورياح وتدهور للرؤية.. الأرصاد تُحذر من «جمعة متقلبة» على القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على بعض المناطق (السلوم – مطروح – سيوة)، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تكون متوسطة أحيانا مساء بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

كما متوقع نشاط رياح تتراوح سعرتها بين 35 و50 ك متر في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وبنسبة 20% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى مساءً على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25-15

6 اكتوبر 26-15

بنهــــا 24-16

دمنهور 25-15

وادى النطرون 24-15

كفر الشيخ 24-16

بلطيم 23-15

المنصورة 24-16

الزقازيق 25-16

شبين الكوم 24-15