أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب
بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟
اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت
أخبار البلد

أمطار ورياح وتدهور للرؤية.. الأرصاد تُحذر من «جمعة متقلبة» على القاهرة والمحافظات

الارصاد
الارصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على بعض المناطق (السلوم – مطروح – سيوة)، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تكون متوسطة أحيانا مساء بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

كما متوقع نشاط رياح تتراوح سعرتها بين 35 و50 ك متر في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وبنسبة 20% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى مساءً على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25-15

6 اكتوبر 26-15

بنهــــا 24-16

دمنهور 25-15

وادى النطرون 24-15

كفر الشيخ 24-16

بلطيم 23-15

المنصورة 24-16

الزقازيق 25-16

شبين الكوم 24-15

جمعة متقلبة القاهرة والمحافظات الأرصاد بارد في الصباح

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
ناي البرغوثي
اشرف زكي
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

