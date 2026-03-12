قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

سعر أسطوانة الغاز
سعر أسطوانة الغاز
خالد يوسف

بعد أن شهدت أسعار المنتجات البترولية في مصر ارتفاعًا جديدا، شمل أسطوانات الغاز والبنزين والسولار وغاز تموين السيارات، والتي ترتبط بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة، ازدادت التساؤلات عن سعر اسطوانة الغاز المنزلي.

سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026

سعر أسطوانة الغاز 12.5 كجم

ـ سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم، نحو 275 جنيهًا، بدلاً من 225 جنيهًا.

سعر أسطوانة الغاز 25 كجم

ـ سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 25 كجم، نحو 550 جنيهًا، بدلاً من 450 جنيهًا. 

أسعار البنزين والسولار

ـ سعر البنزين 95 اليوم
سجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 24 جنيها بدلاً من 21 جنيهًا / لتر.

ـ سعر بنزين 92 اليوم
سجل سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه / لتر بدلاً من 19.25 جنيه / لتر.

ـ سعر بنزين 80 اليوم
سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه / لتر بدلاً من 17.75 جنيه / لتر.

ـ سعر السولار اليوم
سجل سعر السولار اليوم نحو 20.5 جنيه / لتر بدلاً من 17.5 جنيه / لتر.

ـ سعر غاز تموين السيارات
سعر غاز تموين السيارات وصل إلى 13 جنيهًا للمتر، بدلاً من 10 جنيهات. 

أسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، سبب زيادة أسعار البنزين، مؤكدة أنه يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وقالت وزارة البترول، إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وأضافتِ الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية والتكلفة، لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين، وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.

تحريك الوقود سعر أسطوانة الغاز وزارة البترول أسعار المنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار

