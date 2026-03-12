بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

بعد أن شهدت أسعار المنتجات البترولية في مصر ارتفاعًا جديدا، شمل أسطوانات الغاز والبنزين والسولار وغاز تموين السيارات، والتي ترتبط بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة، ازدادت التساؤلات عن سعر اسطوانة الغاز المنزلي.

سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026

سعر أسطوانة الغاز 12.5 كجم

ـ سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم، نحو 275 جنيهًا، بدلاً من 225 جنيهًا.

سعر أسطوانة الغاز 25 كجم

ـ سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 25 كجم، نحو 550 جنيهًا، بدلاً من 450 جنيهًا.

أسعار البنزين والسولار

ـ سعر البنزين 95 اليوم

سجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 24 جنيها بدلاً من 21 جنيهًا / لتر.

ـ سعر بنزين 92 اليوم

سجل سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه / لتر بدلاً من 19.25 جنيه / لتر.

ـ سعر بنزين 80 اليوم

سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه / لتر بدلاً من 17.75 جنيه / لتر.

ـ سعر السولار اليوم

سجل سعر السولار اليوم نحو 20.5 جنيه / لتر بدلاً من 17.5 جنيه / لتر.

ـ سعر غاز تموين السيارات

سعر غاز تموين السيارات وصل إلى 13 جنيهًا للمتر، بدلاً من 10 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، سبب زيادة أسعار البنزين، مؤكدة أنه يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وقالت وزارة البترول، إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وأضافتِ الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية والتكلفة، لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين، وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.