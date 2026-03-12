بعد زيادة أسعار الوقود| نقيب الفلاحين يفاجئ المصريين ببشرى سارة بشأن أسعار الخضروات والفاكهة..تحركات حكومية للحفاظ على استقرار الأسواق

مع كل قرار يتعلق بزيادة أسعار الوقود، تتصاعد مخاوف المواطنين من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الغذائية، باعتبارها الأكثر تأثراً بتكاليف النقل والإنتاج.

وفي ظل هذه المخاوف، تتحرك الحكومة على أكثر من محور لضبط الأسواق والحفاظ على توازن العرض والطلب، سواء عبر تنظيم سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية أو عبر طمأنة المواطنين بشأن استقرار أسعار المنتجات الزراعية.

وفي هذا الإطار، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً مع كبرى شركات إنتاج السكر في مصر لمناقشة أوضاع السوق وآليات تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بالتوازي مع تصريحات لنقيب الفلاحين أكد خلالها أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المنتجات الزراعية المحلية يظل محدوداً للغاية، بل إن بعض السلع قد تشهد انخفاضاً في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التحركات الحكومية والاقتصادية محاولة واضحة للحفاظ على استقرار الأسواق الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات تكاليف الإنتاج والنقل.

اجتماع حكومي لمتابعة سوق السكر

في إطار الجهود الحكومية لتنظيم الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي عدد من كبرى شركات إنتاج السكر في مصر، لبحث التطورات الحالية في السوق المحلية.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع، من بينهم الدكتور شهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، والدكتور كامل عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، والسيد عماد فريد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، إلى جانب السيد محمود فودة رئيس مجلس إدارة شركة صافولا.

وهدف اللقاء إلى مناقشة أوضاع السوق الراهنة، واستعراض مستويات الإنتاج المحلي من السكر، إضافة إلى دراسة آليات تحقيق التوازن بين احتياجات الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير والاستيراد، بما يضمن استقرار السوق وعدم حدوث نقص في المعروض.

السكر.. سلعة استراتيجية في الأمن الغذائي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، نظراً لأهميته الكبيرة في حياة المواطنين واستخدامه الواسع في الصناعات الغذائية المختلفة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على متابعة تطورات السوق بشكل مستمر لضمان انتظام الإنتاج وتوافر الكميات المطلوبة داخل الأسواق، مشيراً إلى أن التنسيق مع القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع السكر تسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتج للمواطنين دون حدوث اضطرابات في الأسعار أو نقص في المعروض.

دراسة تكاليف الإنتاج لضمان الاستدامة

ناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه شركات إنتاج السكر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار بعض المدخلات.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية، لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية واستمرارها في العمل بكفاءة.

كما تناول اللقاء استعراض المتغيرات المتعلقة بتكاليف الإنتاج الفعلية، مع بحث سبل تحقيق التوازن الذي يضمن مصلحة المنتج من ناحية، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلك واستقرار الأسعار.

وأكد أن الحفاظ على هذا التوازن يمثل أحد أهم أهداف السياسات الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة الحالية.

تنظيم الاستيراد والتصدير لضبط السوق

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن استقرار السوق لا يتحقق فقط من خلال زيادة الإنتاج، بل يتطلب أيضاً وجود آليات واضحة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.

وقال إن تنظيم هذه العمليات يمثل أحد أهم أدوات السياسة التجارية التي تعتمد عليها الدولة لضبط الأسواق، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل السكر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع سياسات تجارية متوازنة تضمن دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح لجميع الأطراف.

كما شدد على أهمية توطين الصناعات القائمة وتعزيز القيمة المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

متابعة الإنتاج وتوزيع السكر في السوق

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو شركات السكر تطورات الإنتاج خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

كما ناقش الحضور القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر داخل السوق المحلية، بهدف ضمان وصول المنتج بالكميات المناسبة إلى مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان استقرار سلاسل الإمداد داخل الأسواق.

وفي ختام اللقاء، أعرب مسؤولو الشركات عن تقديرهم للنهج القائم على الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم الكامل بالتعاون مع الحكومة لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.



مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار

على الجانب الآخر، تزايدت في الفترة الأخيرة مخاوف المواطنين من حدوث موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد إعلان زيادات في أسعار البنزين والسولار.

وتعود هذه المخاوف إلى الاعتقاد الشائع بأن ارتفاع تكاليف الوقود يؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية والغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

لكن هذه الصورة ليست دقيقة بالكامل، بحسب ما أكده حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الذي قدم رؤية مختلفة لطبيعة تسعير المنتجات الزراعية في الأسواق المصرية، وحمل رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المنتجات الزراعية المحلية محدود للغاية، بل إن بعض السلع قد تشهد انخفاضاً في الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

الأسعار في الأسواق تخضع للعرض والطلب

أوضح نقيب الفلاحين أن أسعار الكثير من المنتجات الزراعية لا ترتبط بشكل مباشر بتكلفة الإنتاج كما يعتقد البعض، بل تتحكم فيها في الأساس معادلة العرض والطلب داخل السوق.

وأشار إلى أن بعض السلع قد تُباع أحياناً بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، خاصة عندما يكون المعروض منها كبيراً في الأسواق، ما يدفع التجار والمزارعين إلى البيع بخسارة لتصريف الإنتاج.

وأضاف أن السعر الذي يراه المواطن في السوق لا يعكس دائماً التكلفة الحقيقية للمنتج، لأن عوامل السوق تلعب دوراً أكبر من تكلفة الزراعة نفسها.

النقل قد يتأثر قليلاً.. لكن الزيادة محدودة

وأكد أبو صدام أن الزيادة الحقيقية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود قد تظهر فقط في تكلفة النقل، لكنها تظل محدودة للغاية عند حسابها على سعر الكيلو الواحد.

وضرب مثالاً بأن زيادة تكلفة نقل طن ونصف من الخضروات قد تصل إلى نحو 100 جنيه، وهو ما يعني أن الزيادة الفعلية على سعر الكيلو لا تتجاوز قروشاً بسيطة.

وأوضح أن بعض التجار قد يستغلون هذه الزيادة المحدودة ويضيفون زيادات أكبر من المفترض على الأسعار، وهو ما قد يعطي انطباعاً بوجود ارتفاع كبير، بينما الزيادة الفعلية في التكلفة تكون محدودة.

المنتجات المحلية الأقل تأثراً بالزيادات

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن معظم الخضروات والفاكهة المنتجة محلياً لن تشهد زيادات ملحوظة في الأسعار، لأنها لا تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

وقال إن المنتجات التي قد تتأثر فعلاً بارتفاع الأسعار هي تلك التي يتم استيرادها من الخارج، حيث تتأثر بتغير سعر الدولار وتكاليف الشحن والتأمين والنقل الدولي.

أما المنتجات الزراعية المحلية، مثل معظم الخضروات والفاكهة المتوفرة في الأسواق المصرية، فإن تأثير هذه العوامل عليها يكون محدوداً للغاية.

بعض المحاصيل ترتفع لأسباب موسمية

ولفت أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات في الوقت الحالي لا يرتبط بالحروب أو بارتفاع أسعار الوقود، وإنما يعود إلى طبيعة المواسم الزراعية.

فعلى سبيل المثال، أوضح أن بعض المحاصيل مثل الخيار أو الباذنجان قد ترتفع أسعارها في أوقات معينة من العام لأنها خارج موسم الإنتاج الطبيعي، وهو أمر يحدث سنوياً حتى في الظروف العادية.

وأكد أن هذه الارتفاعات تكون مؤقتة وسرعان ما تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع دخول العروات الزراعية الجديدة للأسواق.

الشائعات والخوف قد يرفعان الأسعار مؤقتاً

وأشار نقيب الفلاحين أيضاً إلى أن الشائعات والخوف بين المواطنين قد يلعبان دوراً في رفع الأسعار بشكل مؤقت.

وأوضح أن بعض المواطنين قد يتجهون إلى شراء كميات كبيرة من السلع خوفاً من ارتفاعها، وهو ما يزيد الطلب فجأة في السوق، فيستغل بعض التجار هذا الوضع ويرفعون الأسعار.

لكن هذه الزيادات عادة ما تكون قصيرة المدى، وتعود الأسعار إلى طبيعتها بعد استقرار السوق.

انخفاض أسعار بعض المنتجات بسبب تراجع التصدير

وفي مفاجأة قد تبدو عكس التوقعات، كشف أبو صدام أن بعض المنتجات الزراعية قد تشهد انخفاضاً في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع فرص التصدير.

وأوضح أن مصر كانت تصدر كميات كبيرة من بعض المحاصيل، مثل الثوم، لكن مع الاضطرابات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد تتراجع الصادرات، ما يؤدي إلى زيادة المعروض داخل السوق المحلية.

وعندما تزيد الكميات المعروضة في السوق المحلي، تنخفض الأسعار تلقائياً نتيجة المنافسة بين التجار.

توقعات بانخفاض الأسعار مع دخول الصيف

وفي ختام حديثه، أكد نقيب الفلاحين أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية، إضافة إلى إنتاج محلي كبير من المنتجات الزراعية.

وتوقع أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة استقراراً في الأسعار، بل وربما انخفاضاً في أسعار بعض الخضروات والفاكهة مع دخول فصل الصيف، حيث يزيد الإنتاج الزراعي وترتفع كميات المعروض في الأسواق.

وأشار إلى أن ما يحدث حالياً من تقلبات في الأسعار أمر طبيعي يحدث مع أي ظروف عالمية أو حروب، لكنه غالباً ما يكون مؤقتاً، وسرعان ما تعود الأسواق إلى طبيعتها مع استقرار الأوضاع.

وبالتالي، فإن المخاوف من حدوث موجة غلاء كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية قد تكون مبالغاً فيها، خاصة في ظل وفرة الإنتاج المحلي وقدرة السوق على استيعاب التغيرات.



في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، تبقى إدارة الأسواق الغذائية واحدة من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

فبين اجتماعات تنظيم سوق السكر وتعزيز الشراكة مع الشركات المنتجة، وبين رسائل الطمأنة التي يوجهها ممثلو القطاع الزراعي للمواطنين، تتشكل صورة أكثر توازناً لمستقبل الأسواق الغذائية في مصر.

ورغم المخاوف الطبيعية التي تصاحب أي تغييرات اقتصادية، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى قدرة السوق على الحفاظ على قدر من الاستقرار، خاصة في ظل وفرة الإنتاج المحلي وتدخل الدولة لضبط السياسات التجارية وتنظيم سلاسل الإمداد.

وبين العرض والطلب، والسياسات الحكومية، والتقلبات الموسمية، يظل العامل الحاسم في استقرار الأسعار هو استمرار التنسيق بين جميع الأطراف، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.