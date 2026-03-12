قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد في الخليج.. مسيّرة تضرب مبنى سكنيا في الكويت وتوقع إصابتين
تصعيد جديد.. رصد صواريخ إيرانية باتجاه الجولان والجليل شمال إسرائيل
المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي
هل يجوز مُغادرة الاعتكاف للعمل؟ .. أمين الفتوى يُجيب
طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية
عقب ليلة مشتعلة بين تل أبيب وطهران.. اجتماع أمني طارئ برئاسة نتنياهو لتصعيد كبير ضد إيران
سياسية أمريكية لـ"صدى البلد": تكهنات اغتيال مجتبي خامنئي غامضة.. والنظام الإيراني لن ينهار
أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي
لازم يروح المنتخب.. الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن حامد عبدالله
البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل
خلال أقل من ساعتين.. حزب الله يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع إسرائيلية
ترامب: يجب أن نحسم الحرب مع إيران سريعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
رنا عصمت

تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد أزمتها الأخيرة وإحالتها إلى محكمة الجنايات بسبب اتهامها بالسرقة.

وكتبت الشماشرجى عبر حسابها الشخصي فيس بوك : «شكرًا لكل اللي سأل عليّا، أنا زي الفل، الموضوع من سنتين وأكتر - خلاف بسبب فض شراكة تجارية بين طرفين هو بالأساس بعيد عني لكن كانت فرصة جميلة عشان اعرف مدى المحبة والدعم».

وتتميز الشماشرجى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال.

جيهان الشماشرجي تبهر حضور مهرجان الجونة بإطلالة ملكية
بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها
بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها
بعد تصدرها الترند بـ
بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها
الفنانة جيهان الشماشرجي تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل كامل العدد 2 وتعلق مش بحب التكنولوجيا | اوان مصر
بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

أصدر سمير جاويد محام الفنانة جيهان الشماشرجي بيانا صحفيا يرد فيه على أزمة الفنانة التى انتشرت امس حيث تم اتهامها بالسرقة.

وجاء البيان الذي أصدره محام جيهان الشماشرجي، حيث قال فيه: ناشدت مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، ممثلة في الدكتور سمير جاويد محمد (وكيل الفنانة)، جميع المواقع الإخبارية والصحف بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالة الفنانة إلى محكمة الجنايات.

أوضح البيان أن قرار الإحالة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يخص شركة تجارية وخلافات بينهم، ولا علاقة للفنانة به.

أشار إلى أن اسم الفنانة ورد ضمن الاتهامات بشكل شائع مع أطراف أخرى، لكن الأمر ما زال معروضًا على القضاء المصري.

شدد البيان على أن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام نهائيًا، لأن الفيصل هو أحكام القضاء.

طالب المواقع الإخبارية ذات المصداقية بعدم التسرع في نشر ما يمس السمعة والشرف لحين صدور حكم نهائي.

اختتم البيان بالتأكيد على الثقة في نزاهة واستقلال القضاء المصري.

بعد تصدرها التريند 10 صور لـ جيهان الشماشرجى 10 صور لـ جيهان الشماشرجى جيهان الشماشرجى إطلالات جيهان الشماشرجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

ترشيحاتنا

الزمالك

كم أنت عظيم.. مراد مكرم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

الأبيض سيئ.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وإنبي

إنبي

محمد إسماعيل: إنبي استحق الفوز على الزمالك ومكافآت تنتظر اللاعبين

بالصور

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد