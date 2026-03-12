بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد أزمتها الأخيرة وإحالتها إلى محكمة الجنايات بسبب اتهامها بالسرقة.

وكتبت الشماشرجى عبر حسابها الشخصي فيس بوك : «شكرًا لكل اللي سأل عليّا، أنا زي الفل، الموضوع من سنتين وأكتر - خلاف بسبب فض شراكة تجارية بين طرفين هو بالأساس بعيد عني لكن كانت فرصة جميلة عشان اعرف مدى المحبة والدعم».

وتتميز الشماشرجى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال.

أصدر سمير جاويد محام الفنانة جيهان الشماشرجي بيانا صحفيا يرد فيه على أزمة الفنانة التى انتشرت امس حيث تم اتهامها بالسرقة.

وجاء البيان الذي أصدره محام جيهان الشماشرجي، حيث قال فيه: ناشدت مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، ممثلة في الدكتور سمير جاويد محمد (وكيل الفنانة)، جميع المواقع الإخبارية والصحف بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالة الفنانة إلى محكمة الجنايات.

أوضح البيان أن قرار الإحالة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يخص شركة تجارية وخلافات بينهم، ولا علاقة للفنانة به.

أشار إلى أن اسم الفنانة ورد ضمن الاتهامات بشكل شائع مع أطراف أخرى، لكن الأمر ما زال معروضًا على القضاء المصري.

شدد البيان على أن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام نهائيًا، لأن الفيصل هو أحكام القضاء.

طالب المواقع الإخبارية ذات المصداقية بعدم التسرع في نشر ما يمس السمعة والشرف لحين صدور حكم نهائي.

اختتم البيان بالتأكيد على الثقة في نزاهة واستقلال القضاء المصري.