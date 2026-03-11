المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين لبحث التعاون

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك CSW70 ، عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة، اجتماعًا مع السيدة لين يي، نائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتبادل الخبرات.

وأشادت لين يي بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال تمكين المرأة ومبادراتها المتميزة لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.



كما تم الإشادة بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين، حيث مر سبعين عامًا على هذه الشراكة التاريخية، مؤكدين حرص الجانبين على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين.