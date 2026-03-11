قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة من نيويورك د: مصر تولي أهمية كبيرة لضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت تحت عنوان "ضمان وتعزيز سبل لجوء جميع النساء والفتيات إلى القضاء".
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت تحت عنوان "ضمان وتعزيز سبل لجوء جميع النساء والفتيات إلى القضاء".
أمل مجدى

 شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك، في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت تحت عنوان "ضمان وتعزيز سبل لجوء جميع النساء والفتيات إلى القضاء: العوامل المساعدة والعوائق".

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك csw70 

وخلال كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن تمكين المرأة لا يتحقق إلا بقدرتها على ممارسة حقوقها القانونية كاملة في بيئة آمنة وعادلة.

وأشارت إلى أن الدستور المصري رسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، وكفل حق التقاضي للجميع، كما ألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، وضمان تمثيلها في الوظائف القضائية ومواقع صنع القرار.

وأضافت أن مصر أطلقت العديد من الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز حماية المرأة ويضمن إنصافها، من خلال تجريم عدد من الممارسات التي تمثل انتهاكاً لحقوقها مثل التمييز وحرمان الميراث والتنمر وختان الإناث والعنف الأسري والرقمي والتحرش.

كما استعرضت جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة، وضمان سرية بيانات الضحايا وتشجيع الإبلاغ وطلب الإنصاف، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات وأقسام الشرطة، وزيادة أعداد الشرطة النسائية وعضوات النيابة العامة والقاضيات، وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز قدرة العاملين في منظومة العدالة على التعامل مع قضايا العنف بكفاءة وحساسية.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي في منظومة العدالة أسهم في تسهيل الإجراءات القانونية، من خلال العرائض الإلكترونية، والغرف المؤمنة للاستماع إلى الضحايا عن بُعد، إضافة إلى توفير وحدات مميكنة لإصدارات المحاكم والشهر العقاري على مدار 24 ساعة، ومنصات طباعة المحررات بطريقة برايل، وتحويل الصوت إلى نص لمحاضر الجلسات، فضلاً عن تقديم المساعدة القانونية والإرشاد عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل، وتوفير سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحاكم.

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يواصل تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المجاني للنساء، وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن ووسائل التواصل الحديثة، فضلاً عن مراجعة القوانين والسياسات لضمان مراعاة المساواة وعدم التمييز، والتصدي للعقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي قد تعيق وصول المرأة إلى العدالة.

وفي ختام كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار تضامن مصر مع النساء في مناطق النزاع، وعلى رأسهن المرأة الفلسطينية الصامدة، لضمان حمايتها وتمكينها من حقوقها والوصول إلى المؤسسات الدولية والمساعدات الإنسانية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

المرأة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

ترشيحاتنا

فرد الأمن

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

المتهم

القبض على المتهم بالسماح لنجله بقيادة سيارة ربع نقل والتعدي على مواطن بالغربية

الصحفية والمتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بالتعدى على سيارة إحدى الصحفيات

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد