5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
بسبب غلق مضيق هرمز.. السعودية تحول مسار ناقلات النفط نحو البحر الأحمر

أفادت وكالة بلومبرج أن ما لا يقل عن 25 ناقلة نفط تتجه حاليا نحو ميناء ينبع السعودي على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود المملكة لتأمين صادراتها النفطية عبر مسارات بديلة.

وأشارت الوكالة استنادا إلى بيانات تتبع السفن، إلى أن هذه الناقلات ستمكن الرياض من شحن ما يقارب 50 مليون برميل من النفط الخام، في ظل توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز إثر التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.
 

وترجح الوكالة أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف حدة التوترات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مع احتمال ارتفاع عدد الناقلات المتوجهة إلى الميناء.
 

وفي هذا السياق، أكد رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن إغلاق مضيق هرمز لفترة مطوّلة سيلحق أضرارا كارثية بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الشركة أعدت مسبقا خططا بديلة لضمان استمرار الإمدادات.
 

ويعد مضيق هرمز أهم طريق لتصدير ‌النفط ⁠في العالم، حيث يمر عبره خمس إجمالي استهلاك النفط العالمي.

