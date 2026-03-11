العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة

قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن مضيق هرمز يمثل عنصراً شديد الأهمية في المشهد الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن أي تطورات تتعلق به قد تنعكس بصورة مباشرة على مجمل الأحداث في المنطقة.

وأوضح الهلالي، في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحديات كبيرة مرتبطة بأمن الإمدادات النفطية، في ظل اعتماد دول عديدة على نفط الخليج العربي ونفط الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ عدداً من الدول الآسيوية، من بينها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، تعد من أكثر الدول احتياجاً لنفط الخليج العربي، مؤكداً أن هذه المنطقة تمثل ركيزة أساسية في سوق الطاقة العالمي، حيث تسهم بما لا يقل عن 20% إلى 25% من احتياجات السوق العالمية للطاقة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر هذه المنطقة الحيوية من شأنه أن يفرض ضغوطاً كبيرة على أسواق الطاقة العالمية، في ظل الاعتماد الواسع لدول عديدة على نفط الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والصناعية.

