الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
يبحث الكثيرون عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ميلادية وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة، ومنح المواطنين فرصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء أوقات مميزة مع أسرهم، حيث تمتد الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية تشمل أيام العيد وما يحيط بها من عطلات رسمية.

إجازة عيد الفطر 2026 

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تصدرت إجازة عيد الفطر 2026 اهتمامات المواطنين في مصر، حيث يزداد البحث عن مواعيد العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، في محاولة للتخطيط المسبق للرحلات العائلية أو السفر أو ترتيب المناسبات الاجتماعية.

وأعلنت الجهات الرسمية عبر المواقع الحكومية الجدول الزمني الكامل للإجازات الرسمية لعام 2026، والذي يتضمن جميع المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على عطلات مدفوعة الأجر وفقًا للقانون.

وتتيح معرفة إجازة عيد الفطر 2026 وباقي الإجازات الرسمية للمواطنين فرصة التخطيط المسبق للأنشطة المختلفة، سواء كانت رحلات أو تجمعات عائلية، كما تساعد الموظفين على إدارة الإجازات السنوية وتنظيم أوقات الراحة بصورة أفضل.

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

فيما يلي قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، وفق الجدول المعلن:

  • عيد الفطر المبارك: من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس
  • شم النسيم: الإثنين 13 أبريل
  • عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل
  • عيد العمال: الجمعة 1 مايو
  • وقفة عيد الأضحى: الثلاثاء 26 مايو
  • عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو
  • رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو
  • ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو
  • ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو
  • المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس
  • عيد القوات المسلحة: الثلاثاء 6 أكتوبر

ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس

في بعض الحالات، يقوم مجلس الوزراء بترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك بهدف توحيد مواعيد العطلات الأسبوعية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أقصى استفادة من أيام الإجازة الرسمية، كما يساعد المواطنين على ترتيب برامجهم العائلية والسفرية بسهولة دون التأثير على جدول العمل الأسبوعي.

أهمية معرفة الإجازات الرسمية

تُعد معرفة إجازة عيد الفطر 2026 وبقية العطلات الرسمية من الأمور المهمة التي تساعد المواطنين على التخطيط المسبق للحياة اليومية، سواء على المستوى المالي أو الإداري للأسرة.

كما تتيح معرفة مواعيد الإجازات للعاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فرصة تنظيم العمل بشكل أفضل، حيث يمكن توزيع المهام والالتزامات المهنية وفق جدول واضح للإجازات الرسمية، مما يضمن استمرار العمل دون تعطيل الإنتاجية.

نصائح للاستفادة من الإجازات الرسمية

ينصح الخبراء بعدد من الخطوات التي تساعد المواطنين على الاستفادة القصوى من الإجازات الرسمية خلال العام، ومن أبرزها:

  • مراجعة جدول الإجازات الرسمية بشكل دوري للتأكد من مواعيد العطلات وعدم تفويت أي مناسبة.
  • التخطيط المسبق للرحلات العائلية أو السفر خارج البلاد بما يتناسب مع مواعيد الإجازات.
  • تنسيق الإجازات الرسمية مع الإجازات السنوية الخاصة بالموظف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
  • متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل بعض الإجازات الرسمية.
  • استغلال أيام العطلات في الراحة والاسترخاء لتجديد النشاط قبل العودة إلى العمل.

 

