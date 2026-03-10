مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر 2026 في عدة دول

أعلن مركز الفلك الدولي تفاصيل توقعات رؤية هلال شوال لعام 2026، موضحًا احتمالات إعلان عيد الفطر في عدد من الدول وفق ظروف الرصد الفلكي.

كشف مركز الفلك الدولي عن مستجدات تتعلق بإمكانية رؤية هلال شهر شوال لعام 2026، الذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك في عدد من الدول الإسلامية، موضحًا أن اختلاف بداية شهر رمضان بين الدول قد يؤدي إلى تباين في موعد تحري الهلال وإعلان أول أيام العيد.

وأوضح المركز أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبرايرشباط 2026، بينما بدأت دول أخرى الصيام يوم الخميس 19 فبراير 2026، وهو ما ينعكس على موعد استطلاع هلال شوال في كل دولة.



موعد تحري هلال عيد الفطر المبارك 2026



ذكر مركز الفلك الدولي أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ستتحرى هلال شوال يوم الأربعاء 18 مارس 2026.

وأوضح المركز أن رؤية الهلال في ذلك اليوم تُعد مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، إضافة إلى حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وهو ما يجعل رصد الهلال غير ممكن فلكيًا.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر فيها.

موعد تحري هلال شهر شوال 1447 في بعض الدول

أما الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، فمن المقرر أن تتحرى هلال شوال يوم الخميس 19 مارس 2026.

وأشار مركز الفلك الدولي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم.

وفي المقابل، أوضح أن رؤية الهلال قد تكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من مناطق غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، كما يمكن رصده بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا.

وأضاف المركز أن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ستكون أسهل نسبيًا من معظم مناطق أمريكا الشمالية.

احتمال اختلاف موعد عيد الفطر 2026



بحسب التقديرات الفلكية التي نشرها المركز، فمن المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر.

وفي الوقت نفسه، أشار مركز الفلك الدولي إلى أن صعوبة رؤية الهلال يوم الخميس 19 مارس من مناطق واسعة من العالم الإسلامي، خصوصًا في المناطق الشرقية والوسطى، قد تدفع عددًا من الدول إلى إعلان عدم ثبوت رؤية الهلال في ذلك اليوم.

وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يكون يوم السبت 21 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر في تلك الدول.