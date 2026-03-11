مسلسل نون النسوة الحلقة 7.. محاولة قتل أحمد الرافعي ومحمد جمعة يعتدي على مي كساب

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة 7 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تقرر شريفة “مي كساب” بث فيديو عبر تطبيق تيك توك توضح فيه ملابسات ازمتها والفيديو الذى تم تصويره لها.

وفى المقابل، يتعرض مروان" أحمد الرافعي" الى محاولة قتل حيث تم اطلاق نار عليه من قبل ملثمين وذلك بعد فترة قصيرة من خروجه من مستشفى الأمراض العقلية فيما تنقذه زينات “هبة مجدي” بالصدفة حيث كانت متواجدة فى نفس المكان الذي تعرض فيه لمحاولة القتل وقامت ببعض الاسعافات الأولية وتوجه به الى المستشفى لاجراء عملية جراحية.

بينما يحاول صلاح زوج زينات “محمد جمعة” ان يعتدي على شريفة شقيقة زينات الا انها تهدده فى حالة الاقتراب منها ستقوم بقتله.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.