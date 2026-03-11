مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث المفاجئة ، ومن ابرزها محاولة فارس (احمد كشك) استدراج زمزم (حنان مطاوع) ويوهمها برسالة وكأن زوجها بدير (عمرو عبد الجليل) هو الذى ارسلها لها ولكن عند وصلها يخبرها بأنه سيتخلص من بدير ومنها ايضا ولكن حمزة(محمد عادل إمام) يصل فى الوقت المناسب ويصطدم مع فارس لكن زمزم تطلق النار على فارس وتقتله وتقرر هى وحمزة ان يدفنوه.

ويفاجئهم شقيقهم ياقوت (مصطفى خاطر) بأنه يتجسس عليمهم وانه قام بتصويرهم وهم يدفنوا فارس وقرر ان يبتزهم عن طريق التنازل عن جميع ما يملكوا له حتى لا ينشر الفيديو.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.