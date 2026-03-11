قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

رامي المهدي

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، حجز محاكمة رجل الأعمال المتهم بضرب فرد أمن التجمع لجلسة 18 مارس للحكم .

كشف دفاع محامي رجل الأعمال، عن تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمة موكله بالتعدي على فرد الأمن، حيث طالب ببطلان التحريات.

وأكد أن التحريات لم تكشف عن هوية مصور الفيديو وما غرضه، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم قصه وإعداده عن طريق المونتاج، ولم يظهر كامل الواقعة منذ بدايتها.

كما طالب ببراءة موكله من تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بشركة الأمن، خاصة أنه لم يتم تحريزه أو تقديم ما يثبت إتلافه.

كما تنحى، دفاع رجل الأعمال معتز عياد، عن القضية المتهم فيها موكله بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة.

بينما قررت المحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن استمرار نظر الدعوى وتمكين المتهم من توكيل دفاع جديد.

وتأتي هذه التطورات في إطار القضية المتداولة بشأن واقعة الاعتداء على فرد أمن إداري داخل أحد الكمبوندات السكنية، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، عقب تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة التعدي داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مع إلزامه بتعويض مدني بسبب الأضرار التي لحقت بموكله.

وقال محامي المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن رجل الأعمال المتهم لم يكتف بالتعدي اللفظي، بل تسبب كذلك في أذى نفسي بالغ لموكله، نتيجة ما تعرض له من سب وقذف واحتقار أمام الآخرين أثناء تأدية عمله.

وأضاف أن هيئة الدفاع لم تطالب بأي مبالغ مالية من المتهم خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن ما تردد بشأن وجود مطالبات مالية أو محاولات للصلح مقابل مبالغ هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن الدفاع يتمسك بتطبيق نصوص مواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، إلى جانب تعويض مدني مناسب عما لحق بالمجني عليه من أضرار مادية وأدبية جراء الواقعة.

وكانت جهات التحقيق المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة، عقب تداول تفاصيل التعدي على فرد الأمن أثناء تأدية عمله داخل الكمبوند، والاستماع لأقوال الطرفين للوقوف على ملابسات الحادث.

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يواصل حملة وعي.. مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

وزارة الأوقاف

انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن الفعاليات الفكرية لشهر رمضان

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

