أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، عن مقترح لتنفيذ أكبر عملية سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية في التاريخ، عبر طرح نحو 400 مليون برميل من المخزونات الطارئة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الوكالة أن الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة وافقت بالإجماع على الخطة، التي تهدف إلى ضخ كميات كبيرة من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لدعم استقرار الإمدادات في السوق العالمية.

ووفقاً للوكالة، سيتم الإفراج عن هذه الكميات من النفط وفق جدول زمني مرن يتناسب مع الظروف المحلية لكل دولة عضو، بما يضمن تحقيق أقصى قدر من التأثير في الأسواق.

وأضافت أن الأمانة العامة للوكالة ستعلن في وقت لاحق تفاصيل إضافية حول آلية تنفيذ هذا التحرك الجماعي وتوقيته، ضمن الجهود الرامية إلى تهدئة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.