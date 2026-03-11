مدائح نبوية وحرف تراثية وأنشطة للأطفال.. ليلة رمضانية بروض الفرج

وسط أجواء رمضانية مبهجة، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها بقصر ثقافة روض الفرج، احتفالا بالشهر الكريم ضمن برنامج وزارة الثقافة.

مدائح وقصائد صوفية

واستهل اليوم ما قبل الختامي بعرض فني لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني بقيادة المنشد عادل الفقي، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. بدوي مبروك، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمشرف على الفعاليات، ومحمد الشحات، مدير قصر ثقافة روض الفرج.

وقدمت الفرقة خلال العرض باقة من الابتهالات والمدائح النبوية والقصائد الصوفية، أضفت حالة روحانية خاصة، منها "امدح المكمل، الصبح بدا من طلعته، من راح الحب، المسك فاح، القلب يعشق، عليك سلام الله، لأجل النبي، يا صلاة الزين، ومولاي، وختاما ميدلي في مدح الرسول، لاقي تفاعلا كبيرا من الحضور.

السيرة الهلالية تحكي بطولات التراث

كما استمتع الحضور بفقرات من السيرة الهلالية لفرقة الزناتي سوهاجي، استعرضت خلالها جوانب من ملحمة بني هلال، وما تحمله من حكايات عن البطولات الشعبية التي تناقلتها الأجيال عبر الرواية الشفاهية.

ورش فنية استعدادا لمعرض الختام

وتواصلت الأنشطة مع الورش المتخصصة التي أتاحت للجمهور التعرف عن قرب على فنون الحرف التقليدية، وشملت ورش السجاد والكليم والأركت، إلى جانب الخزف والفخار، والخيامية، وأشغال الحلي، والخوص والمكرمية، بالإضافة إلى الطرق على النحاس والزجاج المعشق، والتطريز التراثي والتطريز بخيط التلي، فضلا عن ورشة مشغولات الجلود الطبيعية.

وشهدت الورش مشاركة لافتة من الحضور، وحرص الفنانون والحرفيون على تعريف الرواد على تاريخ هذه الحرف وأساليب تنفيذها، استعدادا للمعرض الفني المقام في حفل الختام في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

أنشطة إبداعية للأطفال

كما شهد اليوم أنشطة متنوعة للأطفال شملت ورشة تشكيلات بالورق، وأخرى لتصميم جداريات مستوحاة من مظاهر شهر رمضان، وتعليم الطباعة بالاستنسل، إلى جانب فقرة رسم على الوجه وورشة للرسم الحر، ما أضفى أجواء من المرح والبهجة بين الأطفال المشاركين، ونفذتها الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وتنفذ فعاليات ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارات التابعة، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والأنشطة الثقافية بالمجتمع.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى في مواقعها بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات، احتفاء بالشهر الكريم وتعزيزا للحراك الثقافي والفني بين مختلف فئات المجتمع.