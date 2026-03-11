قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
فن وثقافة

مشخصاتي كبير في دور مهم.. محمود عبد الشكور يشيد بمحمود حميدة في فرصة أخيرة

أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأداء الفنان محمود حميدة في مسلسل فرصة أخيرة.

وقال عبد الشكور: عندما أقرأ اسم محمود حميدة على أفيش مسلسل أو فيلم، يصدق دوما توقعي بأن يكون هناك حد أدنى من مستوى العمل الجيد المتقن، قبل أن يكون هو أيضا في دور جيد ومدهش.

في " فرصة أخيرة " يقدم حميدة شخصية القاضي الملتزم، والأب الصارم، والجد الحنون، جديته ونظامه والتزامه كلها أمور صارت جزءا من شخصيته، يترجم ذلك الصوت ولغة الجسد ، رأس مرفوعة دائما، ومشية مستقيمة، وعيون ثابتة من النادر أن تهتز، يواجه اختبارا صعبا، فتتغير حياته، وينعكس التغير بالتأكيد على كل هذه التفاصيل .


وتابع عبد الشكور: مشخصاتي كبير في دور مهم يملؤه حضورا وأداء ، ويعطي العمل كله ثقلا مستحقا، خاصة مع تميز رسم ملامح شخصيته، وشخصية غريمه التي لعبها بكل براعة طارق لطفي.

فرصة أخيرة مسلسل فرصة أخيرة الفنان محمود حميدة

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزيرة الإسكان توجه ببدء التنفيذ الفوري لخطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة

اجتماع وزير البترول مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

عقب موافقة مجلس الوزراء.. وزير البترول يبحث تنفيذ المسح الجوي للمعادن في مصر

جانب من الجولة

رئيس "أكتوبر الجديدة" يقود جولة ميدانية موسعة لمحطة محولات "أب تاون" لتسريع وتيرة الأعمال

بالصور

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

