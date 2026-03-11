مشخصاتي كبير في دور مهم.. محمود عبد الشكور يشيد بمحمود حميدة في فرصة أخيرة

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأداء الفنان محمود حميدة في مسلسل فرصة أخيرة.

وقال عبد الشكور: عندما أقرأ اسم محمود حميدة على أفيش مسلسل أو فيلم، يصدق دوما توقعي بأن يكون هناك حد أدنى من مستوى العمل الجيد المتقن، قبل أن يكون هو أيضا في دور جيد ومدهش.

في " فرصة أخيرة " يقدم حميدة شخصية القاضي الملتزم، والأب الصارم، والجد الحنون، جديته ونظامه والتزامه كلها أمور صارت جزءا من شخصيته، يترجم ذلك الصوت ولغة الجسد ، رأس مرفوعة دائما، ومشية مستقيمة، وعيون ثابتة من النادر أن تهتز، يواجه اختبارا صعبا، فتتغير حياته، وينعكس التغير بالتأكيد على كل هذه التفاصيل .



وتابع عبد الشكور: مشخصاتي كبير في دور مهم يملؤه حضورا وأداء ، ويعطي العمل كله ثقلا مستحقا، خاصة مع تميز رسم ملامح شخصيته، وشخصية غريمه التي لعبها بكل براعة طارق لطفي.