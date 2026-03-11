الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عددا من القرارات بناء على ما أوصت به لجنة الشكاوى،

وجاءت على النحو التالي: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018 بمنع ظهور ، سارة هادي، مقدمة برنامج «السر في الحدوتة» ، الذى يبث على قناة «الحدث اليوم» لمدة ثلاثة أشهر، وإلزام قناة «الحدث اليوم» بأداء جزاء مالي مقداره 50 ألف جنيه على خلفية استضافة القناة أحد المتهمين في قضية تحرش وتناول تفاصيلها.

واستنادا لما ساقته الوسيلة الإعلامية في هذا الشأن من مبررات، قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين، نحو تحري الدقة وضرورة التحقق من توافر الشروط والسمات التي تتوافق وأصول ومبادئ المهنة قبل إصدار تصاريح ممارسة العمل الإعلامي.

- الزام قناة «النهار» الفضائية بأداء جزاء مالي قدره 150 ألف جنيه، بسبب مخالفة الأكواد والمعايير، وعدم احتفاظ القناة بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد التي بثتها لمدة إثنى عشر شهرًا بالمخالفة للقانون.

- إلزام قناة «هي» الفضائية بأداء جزاء مالي قدره 100 ألف جنيه وإنذارها بإلغاء الترخيص وذلك لبثها محتوى يخالف التخصص الصادر لها من المجلس.

- الزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018 بمنع ظهور الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي، بناء على القرار الصادر من نقابة أطباء مصر باسقاط عضويته لثبوت قيامه بتقديم معلومات طبية غير مثبته علميًا، الأمر الذي من شأنه تضليل الجمهور والإضرار بالصحة العامة.

- حجب الموقع الإلكتروني «العاصمة 24» لممارسته للنشاط دون الحصول على ترخيص وذلك بالمخالفة للمادتين (59.6) من القانون 180 لسنة 2018 ، وحجب الحسابين الإلكترونيين «حدیث مصر» و«العاصمة 24» على مواقع التواصل الاجتماعي لبثهما أخبار كاذبة، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ قرار المجلس.