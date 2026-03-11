قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمد البدوي

أعاد برنامج «أبواب الخير»، للإعلامي الدكتور عمرو الليثي حضوره الإنساني المؤثر عبر أثير إذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان، حيث يواصل للعام التاسع على التوالي تقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رسالته الخيرية التي تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب المواطنين وتخفيف معاناتهم.

أبرز البرامج الإذاعية الخدمية 

ويُذاع البرنامج يوميًا في تمام الثالثة عصرًا خلال شهر رمضان، مع إعادة الحلقة في السابعة مساءً بعد الإفطار، ليواصل دوره كأحد أبرز البرامج الإذاعية الخدمية والخيرية التي تقدم مبادرات إنسانية ومساعدات مباشرة للمستمعين.

وخلال إحدى حلقات البرنامج، تلقى الدكتور عمرو الليثي اتصالًا هاتفيًا من أحد الآباء يُدعى أبو يوسف، طلب خلاله المساعدة لنجله الذي يعاني من ورم في العين وخضع لعملية تفريغ، ويحتاج إلى تركيب عين صناعية بتكلفة تبلغ نحو 40 ألف جنيه.

تركيب العين الصناعية للطفل

وعلى الفور أعلن الليثي تحمّل البرنامج كامل تكلفة تركيب العين الصناعية للطفل، في لفتة إنسانية أدخلت الفرحة والطمأنينة على قلب الأسرة التي عبّرت عن سعادتها البالغة بهذا الدعم.

كما استقبل البرنامج اتصالًا آخر من السيدة أمل عبد الرسول، التي ناشدت المساعدة لإجراء عملية جراحية دقيقة لابنها لإصلاح تشوهات سقف الحلق والشفة الأرنبية، نتيجة عيوب خلقية يعاني منها منذ ولادته، وتصل تكلفة العملية إلى نحو 150 ألف جنيه.

ولم يتردد البرنامج في الاستجابة للحالة، حيث أعلن الدكتور عمرو الليثي تكفّل «أبواب الخير» بكامل مصروفات العملية، ما أثار حالة من الفرح والتأثر لدى الأم التي وجدت في البرنامج باب أمل لعلاج طفلها.

مبادرات البرنامج

ولا تقتصر مبادرات البرنامج على العلاج الطبي فقط، إذ يقدّم خلال شهر رمضان مجموعة واسعة من المساعدات الإنسانية، من بينها رحلات عمرة، ومساعدات مالية للأسر البسيطة، إضافة إلى تمويل مشروعات صغيرة لمساعدة الشباب على بدء حياة جديدة.

كما يساهم البرنامج في توفير أطراف صناعية وكراسي كهربائية لذوي الهمم، فضلًا عن دوره في المساعدة على الإفراج عن عدد من الغارمات، في خطوة تهدف إلى لمّ شمل الأسر وإعادة الاستقرار لحياتهم.

ويعتمد برنامج «أبواب الخير» على التواصل المباشر مع المستمعين عبر الهواء، حيث يتم استقبال الاتصالات المفاجئة والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، وهو ما جعله يحظى بمتابعة واسعة وثقة كبيرة من الجمهور.

ويستمر البرنامج طوال شهر رمضان في تقديم رسالته الإنسانية، ساعيًا إلى نشر الخير وصناعة الأمل في حياة الكثيرين من خلال مبادرات ومساعدات تسهم في تخفيف أعباء الحياة عن كاهل الأسر البسيطة.

العين الصناعية عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي الأعمال الخيرية

