عمرو الليثي: أنت في حفظ الله ورعايته فاجعل قلبك مطمئناً

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني " علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا .. قدر الله وما شاء فعل ، نحن نعيش في ملك الله ، وتحت رعايته وحفظه ، واللي حصل لك كان مكتوب ، وانت لا تعرف لو اختارت غير كده كنت هتوصل لفين .

وتابع الليثي بس الأكيد انت عايش تحت رعاية وترتيب الخالق عز وجل يمكن اللي راح منك كان في خير ليك او هم بعد عنك ، فاجعل قلبك مطمئناً اللي اختارلك عالم بقلبك واقرب ليك من اي حسابات او أشخاص ، وهيخليك دائما انسان تاني

يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.