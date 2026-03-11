مجدي الهواري يشارك متابعيه بصورة له خلال أداء مناسك العمرة

نشر المخرج مجدي الهواري صورة له أثناء أداء مناسك العمرة، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق عليها: “اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا ”.

وتفاعل جمهور الهواري بشكل واسع مع الصورة، متمنين له قبول الأعمال والعودة بالسلامة.

ووجه المخرج مجدي الهواري رسالة للمخرجمحمد سامي، بسبب تصريحاته حول الأعلى مشاهدة خلال شهر رمضان.

وكتب مجدي الهواري، عبر فيسبوك: “يا ابني اهدى شوية وخلي اللي يقول يقول.. كبر دماغك بلاش.. الموسم كله للنسيان.. وبعدين إنت هتمثل قريب وكله هيردهالك.. بلاش عداء الناس.. ده غير جمهور الناس ديه يكرهك.. قبل ماتبدأ! فيه فرق وإحنا مستخبيين ورا الكاميرا نقول اللي عايزينه! وقفنا قدام الكاميرا.. لا نخاف بقى علشان محتاجين نربي زبون يطلعنا ترند حقيقي ولا إيه؟ اهدى.. اهدى يا بابا بصوت الأسطورة”.