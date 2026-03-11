الكنيسة تودع الراهب القمص حنانيا الأورشليمي.. والبابا تواضروس ينعاه

فقدت الكنيسة القبطية أحد رهبانها الأتقياء بانتقال الراهب القمص حنانيا الأورشليمي، الراهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس بأورشليم، عن عمر قارب ٧٠ عامًا، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٢ عامًا قضاها في الصلاة والخدمة، عُرف خلالها بنسكه وأمانته في الخدمة ومحبة الجميع له.

محطات في حياة الراهب

ولد الأب المتنيح في ١٠ أكتوبر عام ١٩٥٦ في مدينة أبوقرقاص محافظة المنيا، التحق بدير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة يوم ١ يناير ١٩٨٤ وانتقل إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس في ١٧ ديسمبر عام ١٩٩٩ حيث ترهب هناك بيد مثلث الرحمات الأنبا أبراهام مطران القدس السابق في ٢٦ أبريل ٢٠٠٢ وسيم كاهنًا في ١٤ أكتوبر ٢٠٠٦ ونال رتبة القمصية في ٦ مايو ٢٠٢١.

خدم بكنيسة القيامة منذ حضوره للقدس وكذلك في دير الأنبا أنطونيوس بيافا، وعانى من المرض واحتمله بشكر، وكان راهبًا ناسكًا مجاهدًا ملتزمًا بقوانينه الرهبانية وبكل ما يكلف به من خدمات حتى في أصعب أوقات مرضه، كما عُرف بنقاوة القلب والنشاط في خدمة الجميع، وكان محبوبًا من إخوته ومن مختلف الطوائف في كنيسة القيامة.

هذا ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه ودفنه بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر حسب وصيته.

ويتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس، ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب القمص حنانيا الأورشليمي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة وكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.