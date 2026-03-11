إيران: تفكيك خلية إرهابية مسلحة عميلة للولايات المتحدة وإسرائيل

قالت سلطات محافظة خوزستان الإيرانية: "أنه في ليالي القدر المباركة تم تحديد مجموعة إرهابية مسلحة مرتبطة بالعدو الأمريكي الصهيوني في المحافظة وألقي القبض على زعيمها و5 من أعضائها."





وأوضحت المديرية العامة للاستخبارات في خوزستان في بيان لها أنه تم العثور في أوكار هذه المجموعة على أسلحة نارية، و 4 عبوات ناسفة محلية الصنع جاهزة للتفجير وكافة مستلزمات صنع القنابل.

وأشار البيان إلى أن "المرتزقة الأجانب الأعضاء في هذه المجموعة الإرهابية الانفصالية، الذين مولهم العدو الأمريكي الصهيوني وتلقوا تدريبات إرهابية، هاجموا سابقا وبالأسلحة النارية منشآت البنية التحتية في المحافظة ومناطق التعبئة في أهواز."

وأضاف البيان أنهم كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات واسعة النطاق في خوزستان، لكنهم "فشلوا في تحقيق نواياهم الشريرة".

وأعلنت الاستخبارات الإيرانية في بيان لها الأحد اعتقال 50 إرهابيا في محافظة كهكيلوية وبويرأحمد.