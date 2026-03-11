قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
أخبار العالم

إيران: تفكيك خلية إرهابية مسلحة عميلة للولايات المتحدة وإسرائيل

هاجر رزق

قالت سلطات محافظة خوزستان الإيرانية: "أنه في ليالي القدر المباركة تم تحديد مجموعة إرهابية مسلحة مرتبطة بالعدو الأمريكي الصهيوني في المحافظة وألقي القبض على زعيمها و5 من أعضائها."


 

وأوضحت المديرية العامة للاستخبارات في خوزستان في بيان لها أنه تم العثور في أوكار هذه المجموعة على أسلحة نارية، و 4 عبوات ناسفة محلية الصنع جاهزة للتفجير وكافة مستلزمات صنع القنابل.

وأشار البيان إلى أن "المرتزقة الأجانب الأعضاء في هذه المجموعة الإرهابية الانفصالية، الذين مولهم العدو الأمريكي الصهيوني وتلقوا تدريبات إرهابية، هاجموا سابقا وبالأسلحة النارية منشآت البنية التحتية في المحافظة ومناطق التعبئة في أهواز."

وأضاف البيان أنهم كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات واسعة النطاق في خوزستان، لكنهم "فشلوا في تحقيق نواياهم الشريرة".

وأعلنت الاستخبارات الإيرانية في بيان لها الأحد اعتقال 50 إرهابيا في محافظة كهكيلوية وبويرأحمد.

مجموعة إرهابية أسلحة نارية تفجيرات عبوات ناسفة

