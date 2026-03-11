دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. ردّد كلمات ترزقك التقى والعفاف

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يحرص المسلمون على اغتنام هذه الليالي المباركة بالإكثار من الطاعات، وعلى رأسها صلاة التهجد التي هي من أعظم العبادات في هذا الوقت الفضيل، ويبحث عدد كبير من المصلين عن دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان لما تحمله هذه اللحظات من نفحات إيمانية عظيمة، خاصة مع تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان فلا تغفل عن فرصة هذه اللحظات المباركة لعلها تصادف ليلة القدر .

دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

الدعاء في جوف الليل من أفضل أوقات الاستجابة لذا يحرص كثيرون على دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، حيث يقف العبد بين يدي ربه متضرعًا طالبًا المغفرة والرحمة والرزق وقبول الأعمال.

اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر. اللهم انا نسألـُـك فعـلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفتونين. ونسألك حبَـك، وحبَ مَن يُحـبـُـك، وحب كل عـملٍ يقربنا اٍلى حـبـِك، يا رب العـالمـين.

اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين، الذين شهـِـدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعفو عنهم، واكرِم نـُزلَهم، ووسِع مـُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبـَرَد.ونقـّهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اٍليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغـفـِر لنا، وارحمنا، وأعتق رقابنا من النـــار.

اللـهم تـقبـل منـا اٍنك أنت السميع العـلم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم ، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم لك أسْلَمْنا، وبك آمَنَّا، وعليك تَوَكَّلنا، وإليك أَنَبْنَا، وبك خَاصَمْنَا. اللهم إنَّا نعوذُ بِعِزَّتِكَ لا إلهَ إلا أنتَ أن تُضِلَّنا، أنْتَ الحيُّ الذي لا يموتُ، والجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُون.

دعاء صلاة الوتر اللهم إنا نَسأَلُكَ من الخيرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا منه وما لم نَعْلَمْ، ونعوذُ بك من الشر كله عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا من وما لم نَعْلَمْ. ونسألكَ الجَنَّة وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النارِ وما قَرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل.

ونسألك من خيرِ ما سألكَ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، ونعوذُ بك من شر ما استعاذك منه عبدُكَ ونبيكُ. ونسألكَ أن تجعلَ كُلَّ قضاءٍ قَضَيْتَهُ لنا خيرًا.

اللهم إنا نسألكَ العَفْوَ والعافيةَ والمُعَافاةَ في الدنيا والآخرةِ، يا ذا الجَلالِ والإِكْرامِ، يا حيُّ يا قيوم. اللهم إنا نعوذُ بك من جَهْدِ البَلاءِ، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وسُوءِ القَضَاءِ، وشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ.

اللهم إنا نعوذُ بك من زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وتَحُوُّلِ عافيتكَ، وفَجْأَةِ نِقْمَتِك، وجميع سَخَطِك. اللهم إنا نعوذُ بك من العَجْزِ والكسلِ والجُبْنِ والبُخْلِ والهَمِ وعذابِ القبر، اللهم آتِ نفوسَنَا تَقْواها، وزَكِّها أنت خيرُ مَنْ زَكِّاها، أنت وَليُّها ومَوْلاها. اللهم إنا نعوذُ بك من عِلْمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُسْتَجَابُ لها.

دعاء التهجد في العشر الأواخر من رمضان مكتوب

في هذه الليالي المباركة يردد المسلمون دعاء التهجد في العشر الأواخر من رمضان طلبًا للعفو والعتق من النار، ورجاءً لنيل فضل ليلة القدر، ويبحث كثيرون عن أفضل دعاء صلاة التهجد وأدعية العشر الأواخر من رمضان التي يستحب ترديدها في السجود وقيام الليل، لما لها من أثر عظيم في طمأنينة القلب وقرب العبد من الله تعالى ومن أفضل الأدعية :

اللهم اهـدِنا فيمَن هديت، وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، أنك تقضي ولا يـُقضى عليك.. إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.

ومتـّعـنا اللهم بأسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منـّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا، ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لايخافـُـك فينا ولا يرحمنا».

دعاء العشر الاواخر من رمضان مستجاب

اللهم إنها العشر الأواخر في رمضان، وإنا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم من نيرانك. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الكريمة ألا تشمت أعدائنا بدائنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهم اجعل حسن ظننا بك شفاءنا. اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممن نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وحرمتهم على النار، وكتبت لهم الجنة، نحن ومن نحب. اللهم اغفر لنا في أيام العتق من النار ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما ‏أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تسلم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا، وعلى طاعتك أعنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وأنزل علينا فيها بركاتك، ووفقنا فيه إلى موجبات مرضاتك، وأسكنا فيها بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

اللهم اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي وزوجتى وذريتي، وأدخلهم في رحمتك.

اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

ربنا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من عتقائك من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أن تغفر لنا وأن تجعلنا من أهل الجنة وأن تبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تغفر لوالدينا وتدخلهم الجنة بلا حساب، وأن تسترنا وتكفنا شر خلقك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ترزقنا تلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم.

كيفية صلاة التهجد

تصلى صلاة التهجد بعد القيام من النوم في الليل، ويسن للمسلم أن ينوي القيام عند نومه، فإن غلبه نومه ولم يقم كتب له ما نوى، وإذا استطاع القيام يمسح النوم عن وجهه، ثم يقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم يستعمل السواك، ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين».

ثم يصلي تهجده ركعتين ركعتين، لجواب النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي سأله عن كيفية صلاة الليل، ويجوز أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، والأفضل أن يكون للشخص عدد ركعات معلومة، وأن يكون في بيته، ويوقظ أهله، ويصلي بهم جماعة، ويقرأ بالجهر تارة، وبالسر تارة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، ثم يختم قيامه بصلاة الوتر.