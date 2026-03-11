البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية.

المحبة لا تسقط ابدا

واستكمل البابا سلسلة "قوانين كتابية روحية"، وتحدث عن المحبة الصادقة، مستشهدًا بأصحاح 13 من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، مؤكدًا أن المحبة الإلهية لا تسقط أبدًا، مهما واجه الإنسان من خطية أو عداوة أو ماضٍ ثقيل أو احتياجات.

وأوضح قداسة البابا المبادئ الأساسية للمحبة الحقيقية: المبادرة، العطاء، والثمرة في الآخرين، مستشهدًا بالمرأة السامرية التي منحها المسيح الماء الحي، محبةً بلا شروط، لتتحول إلى خلاص مدينة كاملة

واختتم البابا تواضروس دعوته للشعب بأن يتعلموا ويكونوا مثل المسيح في تقديم المحبة للنفس العطشانة، مؤكّدًا أن المحبة تبقى ثابتة، بينما تسقط كل القوى الأرضية والزائلة كالمال والمجد والأمم والمواهب.