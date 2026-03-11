قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء»: مضيق هرمز يقع بلا شك تحت إدارة إيران
انتصار قانوني جديد.. القضاء يحسم أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر
وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن وتنويع مصادر القمح لمواجهة تداعيات الحروب
75 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل إدراك هدف التعادل إمام إنبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية

حدد مشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018 والمقدم من الحكومة رسوم ترخيص المستشفيات الجامعية.

وتنص المادة (19)  على استخراج ترخيص للمستشفى، نصت على أن "يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأى الجهة المختصة بحسب الأحوال.

كما نظمت المادة المقابل المالى للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم، كما أنشأت حساب خاصا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزى، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

ويصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة 5 سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.

كما يؤدى طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز مائتى ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المحددة قانونا، ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم.

وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 من أداء الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة.

