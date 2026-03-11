أسامة كبير: يجب على الإدارة الأمريكية البحث عن حلول عاجلة بشأن العملية العسكرية في إيران

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان أنه يجب على الإدارة الأمريكية البحث عن حلول عاجلة بشأن العملية العسكرية في إيران، مشيرا إلى أن صواريخ "الوعد الصادق" استهدفت إسرائيل دقة



وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية عبارة عن حرب بأستخدام أسلحة بعيدة المدى

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان، أن الرئيس الأيراني لا يمتلك زمام الأمور، مؤكدا أن الحرس الثوري هو من يتولى المسئولية.