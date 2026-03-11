قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، وباردا ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر، خلال الطقس غدا، من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما يشهد الطقس غدا، فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تقدر بنحو 20% على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تصل إلى 24 درجة للعظمى و13 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 20 درجة للعظمى و13 للصغرى.

أما شمال الصعيد فتسجل درجات الحرارة 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، في حين تصل في جنوب الصعيد إلى 32 درجة للعظمى و16 للصغرى.

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

