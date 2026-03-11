الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، وباردا ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر، خلال الطقس غدا، من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما يشهد الطقس غدا، فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تقدر بنحو 20% على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تصل إلى 24 درجة للعظمى و13 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 20 درجة للعظمى و13 للصغرى.

أما شمال الصعيد فتسجل درجات الحرارة 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، في حين تصل في جنوب الصعيد إلى 32 درجة للعظمى و16 للصغرى.