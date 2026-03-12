قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات

مونوريل
مونوريل
إسلام دياب

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" بالجيزة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام من كل أسبوع أيام (الجمعة - السبت - الأحد) على 4 مراحل على النحو التالى:

1- المرحلة الأولى: إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 13/3/2026وحتى صباح يوم الأحد الموافق 15/3/2026 على أن يكون العمل من الساعة 12صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً.

2- المرحلة الثانية: إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 20/3/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 22/3/2026 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

3- المرحلة الثالثة: إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 27/3/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 29/3/2026 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

4- المرحلة الرابعة: إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 3/4/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 5/4/2026 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً الى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً إتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثانى: الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية الخدمات المرورية المونوريل مونوريل خط وادى النيل 6 أكتوبر

