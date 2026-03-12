قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عيار 18 يستقر عند 6385 جنيها اليوم 12-3-2026

محمد يحيي

سجل سعر أوسط  أعيرة الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيها للشراء و 6343 جنيها للبيع.

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا من دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل معظم محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق مصر.

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  7450 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8514 جنيهات للشراء و 8457 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  7805 جنيهات للشراء و 7752 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيها للشراء و 7400 جنيهت للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيهات للشراء و 6343 جنيهات للبيع.

سعر  الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 59.6 ألف جنيها للشراء و 59.2 ألف جنيها للبيع.

سعر  أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5177 دولارات للشراء و 5176 دولارات للبيع.

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات أمس، رغم الاستقرار النسبي للأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من التضخم، ما قلّص توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حدّ الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران من خسائر المعدن الأصفر، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وعلى الصعيد العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 5194 دولارًا.

ضغوط الدولار وعوائد السندات

استقرت أسعار الذهب عالميًا، حيث حدّت عدة عوامل متباينة من حركة الأسعار. فبينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تجدد المخاوف من التضخم، ما أضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة، فإن انتعاش الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطا على المعدن الأصفر.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع عوائد السندات من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال

