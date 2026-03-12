إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في أسوان

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة بعد قرية كلح المفالسة التابعة لمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً بوقوع حادث دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعى تجاه القاهرة وتحديدًا عند قرية كلح المفالسة التابعة لدائرة المركز.

حادث

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة .