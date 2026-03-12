قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعاءات غير أخلاقية.. محامي محمد الشناوي يتحرك قانونياً ضد رنا أحمد
بـ 52.05 جنيه أعلى سعر دولار اليوم الخميس 12-3-2026
مصر للطيران بالأردن تعلن تشغيل 3 رحلات جديدة بين عمان والقاهرة
الخارجية الإماراتية: الاعتداءات الايرانية تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
بعد أيام من رحيل شقيقها.. وفاة عمة الفنانة زينة
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
السيطرة على حريق في مبنى سكني بإمارة دبي إثر سقوط مسيّرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. جولات ميدانية لمتابعة المخابزوتوزيع أسطوانات البوتاجاز وإزالة للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 11/3/2026 أحداث متنوعة .

فقد تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق الممتد من خلف منطقة النفق وحتى مبنى مديرية الطب البيطرى بطول 750 مترا ، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


محافظ أسوان يتفقد أعمال رصف الطريق من خلف النفق وحتى مبنى مديرية الطب البيطرى

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عددا من المخابز البلدية بمنطقة منشية النوبة بمنطقة النفق ، وأيضاً منطقة الشعبية ( 8 ) بطريق السماد .

حيث وجه المحافظ لتحرير محضر مخالفة لنقص وزن رغيف العيش لأحد المخابز ، وذلك عقب رصده لهذه المخالفة حيث أن وزن الرغيف الفعلى 90 جرام ، ووزن الـ 5 أرغفة 450 جراما.

محافظ أسوان: يحرر محاضر لمخالفة نقص وزن رغيف الخبز وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام حملة مكبرة بإزالة 7 حالات تعد على أراضي الدولة بمنطقة الإسكان المميز على مساحة 1100 م2 ، والتحفظ على عدد 2 مركبة توك توك، مع تحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مطلقاً في التعامل الفوري مع أي حالات تعد، وخاصة المستحدثة منها من خلال الإزالة لها، وهو ما يتم تنفيذه حالياً ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28.

في أسوان.. إزالة 7 حالات تعد بمنطقة الإسكان المميز.. وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية

جهود متنوعة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين على أرض الواقع ، حيث تفقد عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة شملت مناطق الكرور ، والنفق ، وخلف مديرية الطب البيطرى ، والناصرية ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

جولات ميدانية مكثفة لمحافظ أسوان لضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن الإعلام والصحافة يمثلان شريكاً أساسياً فى دعم جهود المحافظة لتحقيق التواصل الفعال مع المجتمع الأسوانى ، ونقل نبض الشارع بصورة حقيقية تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل جنوباً، مروراً بكافة المراكز والمدن والقرى.


محافظ أسوان: رفع الوعى بمختلف القضايا والتحديات لدعم بناء مجتمع أكثر وعياً وإدراكاً

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المزيد

