قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون أمريكيون: النظام الإيراني أثبت قدرته على زعزعة الاقتصاد العالمي وسط القصف
إيران تشن أول هجوم إلكتروني ضخم على شركة أمريكية منذ بدء الحرب
هآرتس: الأماكن المقدسة في القدس لم تعد خطًا أحمر والكارثة تقترب
ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟.. سبب لا يعرفه كثيرون
ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق
في ظل القصف المشترك على إسرائيل.. صاروخ إيراني ينفجر في منطقة مفتوحة بإيلات
إسرائيل ترتكب مجز.رة جوية في بيروت.. الضاحية الجنوبية تتحول إلى ركام وسفك دما.ء
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في ظل القصف المشترك على إسرائيل.. صاروخ إيراني ينفجر في منطقة مفتوحة بإيلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت حالة التأهب في إيلات عقب انفجار صاروخ أُطلق من إيران في منطقة مفتوحة، وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحادث، مؤكدة أن السكان يمكنهم مغادرة المناطق الآمنة، وذلك في ظل القصف المشترك بين حزب الله و إيران على إسرائيل.

شنت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة غارات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة عشرات المباني المدنية ومقرات حزب الله، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وفق وكالة رويترز.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية قصفت خلال نصف ساعة مبانٍ متعددة، بينها مواقع تُستخدم للإدارة المحلية والخدمات المدنية، إضافة إلى مبانٍ مأهولة بالسكان.

وأسفرت الغارات عن دمار واسع في المنطقة الساحلية، فيما طالت أحياء سكنية ومدارس ومرافق عامة، مخلفة حالة من الرعب بين المدنيين.


وأكدت المصادر اللبنانية أن الهجوم الإسرائيلي يأتي في سياق تصعيد مستمر، مهددًا حياة المدنيين واستقرار الضاحية الجنوبية، ويُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية ولقواعد القانون الدولي الإنساني.


 

إيلات انفجار صاروخ إيران منطقة مفتوحة قيادة الجبهة الداخلية إسرائيل حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

جولة محافظ قنا

أخبار قنا.. المحافظ يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق..وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

حادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في أسوان

بالصور

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد