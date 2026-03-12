كم أنت عظيم.. مراد مكرم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي

خسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

انبي والزمالك

وكتب الفنان مراد مكرم عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "كم انت عظيم يا زمالك ،حتي لما بتخسر لسه اول الدوري و كايدهم".

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

وخاض الزمالك أمام إنبي 45 مباراة في جميع البطولات حقق فيها الفارس الأبيض الفوز في 23 مباراة فيما فاز فريق إنبي في 10 مواجهات وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.