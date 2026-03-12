بعد الخسارة أمام إنبي.. أول قرار من معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من التحضيرات المحلية، وذلك لإراحة اللاعبين واستعادة النشاط قبل الاستحقاقات المقبلة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تأتي هذه الراحة كجزء من خطة الجهاز الفني للحفاظ على لياقة اللاعبين وتجهيزهم بدنيًا ونفسيًا لمباراة الذهاب المهمة أمام فريق أوهوتو الكونغولي.

السفر إلى الكونغو بطائرة خاصة

من المقرر أن يسافر الفريق إلى العاصمة الكونغولية مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، على متن طائرة خاصة تابعة للنادي، لتجنب الإرهاق الناتج عن الرحلات الطويلة وتأمين وصول مريح للاعبين والجهاز الفني.

ويأمل الفريق في استغلال هذه الرحلة الخاصة للتجهيز الذهني والتركيز على الاستراتيجية التكتيكية التي سينفذها أمام أوهوتو في مباراة الذهاب بدور الـ8 للكونفدرالية.

تدريبات الزمالك على ملعب المباراة

ستُجرى أولى تدريبات الفريق في الكونغو غداً على ملعب المباراة، وذلك لمنح اللاعبين فرصة للتأقلم مع أرضية الملعب وظروف الطقس المحلية. ويركز الجهاز الفني خلال هذا التدريب على الجوانب الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التدريبية الخاصة بالضغط على المنافس واستغلال الهجمات المرتدة، بما يتناسب مع أسلوب لعب أوهوتو.

مواجهة أوهوتو في ذهاب دور الـ8

يستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام أوهوتو يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويطمح الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تمنحه الأفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، حيث ستكون المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغط والإيقاع البدني العالي للبطولة القارية.