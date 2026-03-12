قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
تحقيقات وملفات

من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال

مسلسل «أب ولكن»
مسلسل «أب ولكن»
أحمد العيسوي

لم تعد الدراما الرمضانية مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت في كثير من الأحيان مرآة تعكس قضايا المجتمع وتطرح أسئلة حساسة تمس حياة ملايين الأسر، وخلال موسم دراما رمضان 2026؛ عادت واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إثارة للجدل إلى الواجهة، وهي قضية “رؤية الأبناء بعد الطلاق” و"ما يترتب عليها من صراعات بين الأبوين" و"التأثيرات النفسية لها على الأطفال".

وتناولت بعض الأعمال الدرامية هذا الملف الشائك، وعلى رأسها مسلسل «أب ولكن»، حيث سلط الضوء على معاناة الآباء أو الأمهات بعد الانفصال، خاصة عندما يتحول الخلاف الزوجي إلى صراع حول الأطفال وحق التواصل معهم.

وأعاد هذا الطرح، النقاش المجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية، وحدود حقوق الوالدين، والأهم من ذلك مصلحة الطفل الذي يجد نفسه في كثير من الأحيان طرفًا في معركة لا يد له فيها.

الدراما تفتح باب النقاش المجتمعي

نجحت الدراما المصرية في السنوات الأخيرة في الاقتراب من القضايا الاجتماعية الحساسة، ولم يكن ملف الطلاق وما يتبعه من أزمات أسرية بعيدًا عن هذا التوجه.

ففي بعض مشاهد مسلسلات رمضان هذا العام، ظهر الأب الذي يحاول التواصل مع أبنائه بعد الانفصال، ويواجه صعوبات في رؤيتهم، بينما تعكس مشاهد أخرى معاناة الأطفال أنفسهم عندما يصبحون ضحايا للصراع بين الوالدين.

ولم تكن هذه المعالجة الدرامية مجرد حبكة فنية، بل أعادت إلى الساحة أسئلة قديمة حول العدالة في قوانين الحضانة والرؤية، وهل تحقق بالفعل التوازن بين حقوق الأب والأم؟، أم أن بعض الحالات قد تشهد تعسفًا من أحد الطرفين على حساب الآخر؟.

كما فتحت الأعمال الدرامية، المجال، أمام الجمهور؛ لمناقشة تأثير الانفصال الأسري على الأطفال، وهي قضية لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد إلى أبعاد نفسية واجتماعية عميقة.

الطلاق.. نهاية العلاقة الزوجية لا العلاقة الأسرية

يُعد الطلاق في كثير من الحالات “الحل الأخير لإنهاء الخلافات المستمرة بين الزوجين”، خاصة عندما يصبح استمرار الحياة الزوجية مصدرًا للتوتر والصراعات الدائمة.

لكن رغم أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية رسميًا؛ إلا أن تأثيراته لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى مرحلة جديدة من الخلافات أحيانًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

فبعد الانفصال، تبدأ معركة أخرى حول الحضانة وحق الرؤية والاستضافة، وهي قضايا قد تتحول في بعض الحالات إلى نزاع طويل بين الطرفين، خاصة إذا حاول أحدهما حرمان الآخر من التواصل مع الأبناء.

وفي هذه الحالات، يصبح الطفل في قلب الصراع، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول كيفية حماية حقوقه، وضمان استقراره النفسي والاجتماعي.

القانون ينظم حق الرؤية والاستضافة

وفي محاولة لتنظيم هذه المسألة الشائكة؛ وضع قانون الأحوال الشخصية "ضوابط واضحة" لحق رؤية الطفل واستضافته"، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين مع الحفاظ على مصلحة الطفل في المقام الأول.

وينص القانون على أن حق الرؤية أو الاستضافة حق قانوني للطرف غير الحاضن، ولا يجوز منعه دون مبرر قانوني تقبله المحكمة.

كما يحدد القانون قواعد واضحة لتنفيذ هذا الحق، سواء من حيث المواعيد أو الأماكن أو آلية الاستضافة، بحيث يضمن استمرار علاقة الطفل بالطرفين حتى بعد الانفصال.

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل النزاعات بين الوالدين، ومنع استغلال الطفل كورقة ضغط في الخلافات الشخصية.

عقوبات صارمة لمنع رؤية الطفل

لم يكتف القانون بتنظيم حق الرؤية فقط؛ بل وضع أيضًا عقوبات قانونية ضد أي طرف يتعمد منع الآخر من ممارسة هذا الحق دون مبرر، فوفقًا للنصوص القانونية؛ يعاقب كل حاضن يتعمد منع صاحب حق الرؤية أو الاستضافة من ممارسة حقه، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

كما تسري العقوبة نفسها على الطرف المستضيف إذا خالف الضوابط التي حددها حكم الاستضافة.

وفي بعض الحالات، قد تقضي المحكمة أيضًا بسقوط حق الاستضافة لمدة لا تتجاوز شهرين إذا ثبت مخالفة القواعد المنظمة لها، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

الحبس في حال الامتناع عن إعادة الطفل

تتخذ العقوبات طابعًا أكثر صرامة؛ إذا امتنع الطرف المستضيف عن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء فترة الاستضافة.

فالقانون ينص في هذه الحالة على الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من يتعمد عدم تسليم الطفل بقصد حرمان الحاضن من حقه في الحضانة.

كما تلزم المحكمة في هذه الحالة المحكوم عليه بإعادة الطفل فورًا إلى الحاضن، إضافة إلى سقوط حقه في الاستضافة طوال فترة الحضانة.

ويأتي هذا التشدد القانوني بهدف حماية الطفل من أن يتحول إلى وسيلة ضغط أو انتقام بين الوالدين بعد الانفصال.
 

الانفصال وتأثيره على النمو العاطفي للطفل
بعيدًا عن الجوانب القانونية، يبقى التأثير النفسي للطلاق على الأطفال أحد أخطر التحديات التي تواجه الأسر بعد الانفصال.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة البنا، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري وعضو الاتحاد العربي للمعالجين النفسيين، أن التفكك الأسري قد يترك آثارًا نفسية واضحة على الأطفال، خاصة في مرحلة النمو.

وأشار إلى أن الطفل بطبيعته يحتاج إلى وجود الأب والأم معًا داخل إطار أسري يوفر له الشعور بالدفء والاستقرار، لكن عند حدوث الانفصال؛ يجد الطفل نفسه في وضع مختلف، إذ يعيش غالبًا مع أحد الوالدين، بينما يغيب الآخر عن حياته اليومية.

وأضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خلل في النمو العاطفي لدى الطف؛ لأنه يشعر بانقسام في الانتماء بين الأب والأم، ما يخلق بداخله حالة من الارتباك العاطفي والاجتماعي.

الشعور بالنقص الاجتماعي والمقارنات مع الآخرين

وأكد البنا أن فقدان الدفء الأسري الكامل قد يترك لدى الطفل إحساسًا بالنقص الاجتماعي، حيث يبدأ في مقارنة حياته الأسرية بحياة أصدقائه أو الأسر الأخرى المحيطة به.

وأوضح أن هذه المقارنات قد تؤثر على ثقة الطفل بنفسه، وطريقة تفاعله مع المجتمع الخارجي، إذ قد يشعر أحيانًا بأنه مختلف عن الآخرين، أو يفتقد شيئًا أساسيًا في حياته.

ولفت إلى أن هذا الشعور قد ينعكس لاحقًا على سلوكيات الطفل، سواء في المدرسة أو في علاقاته الاجتماعية، وقد يظهر في شكل انطواء أو توتر أو صعوبة في بناء العلاقات.
 

ضرورة الفصل بين الخلاف الشخصي والعلاقة الأسرية

وشدد استشاري الصحة النفسية على أهمية أن يفرق الوالدان بعد الانفصال بين خلافاتهما الشخصية وبين مسؤولياتهما تجاه الأبناء.

وأوضح أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة الأسرية، فالأب والأم يظلان مسؤولان عن الطفل نفسيًا وتربويًا مهما كانت طبيعة الخلافات بينهما.

وأشار إلى أن استمرار التواصل بين الطفل وكلا الوالدين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الشعور بالفقد الذي قد يعاني منه بعد الانفصال.

وأضاف أن منع أحد الوالدين من رؤية الطفل أو التواصل معه قد يعمق إحساس الطفل بالحرمان، حتى وإن كان الأب أو الأم موجودًا على قيد الحياة.
 

التواصل المستمر يحمي الطفل من الآثار النفسية

ويرى البنا أن الحفاظ على علاقة متوازنة بين الطفل ووالديه بعد الانفصال؛ يمكن أن يقلل كثيرًا من الآثار النفسية السلبية.

وأوضح أن رؤية الأب لأبنائه بانتظام، أو استمرار علاقة الطفل بوالدته في حال كانت الحضانة للأب؛ يساعد على تعويض جزء من الفقد العاطفي الذي قد يشعر به الطفل.

كما أشار إلى أن الدور المشترك للوالدين في تلبية احتياجات الطفل، سواء المادية أو المعنوية، يساهم في تعزيز إحساسه بالأمان والاستقرار.


هل تختلف استجابة الأطفال حسب النوع؟

وفيما يتعلق باختلاف التأثيرات النفسية بين الأولاد والبنات؛ أكد البنا أن ردود الفعل قد تختلف من طفل لآخر وفقًا لطبيعته الشخصية وحساسيته العاطفية.

وأوضح أن بعض الأطفال يتمتعون بمشاعر مرهفة تجعلهم أكثر تأثرًا بالمواقف الأسرية الصعبة، بينما قد يظهر آخرون نوعًا من التماسك أو ما يبدو كالتجمد العاطفي.

وأضاف أن هذه الفروق الفردية قد تؤدي في بعض الحالات إلى خلل نفسي أو سلوكي إذا لم يتم التعامل مع الطفل بطريقة صحيحة وداعمة.

مصلحة الطفل أولًا.. الأساس في أي نقاش حول تعديل قوانين الحضانة

وأكد البنا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون هي الأساس عند مناقشة أي تعديل في قوانين الحضانة، مشيرًا إلى أنه من غير الصحي نفسيًا أن يتم حصر الحضانة في طرف واحد بشكل كامل دون ضمان تواصل الطفل مع الطرف الآخر.

أوضح أن الطفل يحتاج بطبيعته إلى وجود الأب والأم معًا في حياته، حتى وإن كانا منفصلين، لأن حرمانه من أحدهما قد يخلق خللًا في توازنه النفسي والعاطفي.

واختتم  الدكتور أسامة البنا أن الحل الأمثل هو أن تظل العلاقة بين الطفل وكلا الوالدين قائمة، حتى إذا كانت الحضانة القانونية لدى أحدهما، بحيث يضمن القانون حق الرؤية والتواصل المستمر للطرف الآخر؛ لأن هذا التوازن يساعد على حماية الطفل من اضطراب السلوك أو المشكلات النفسية التي قد تنتج عن الشعور بالفقد أو الحرمان العاطفي.

وبين القضايا الاجتماعية التي تطرحها الدراما، مثل أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق، والتحديات الاقتصادية التي تشغل المواطنين، مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على الغذاء؛ يتضح أن المجتمع يعيش حالة من التفاعل المستمر مع متغيرات الحياة اليومية، فالأسرة تظل حجر الأساس في استقرار المجتمع، وهو ما يجعل تنظيم العلاقات بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، أمراً ضرورياً لضمان مستقبلهم النفسي والاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، تبقى الطمأنينة الاقتصادية عاملاً مهماً في حياة المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسعار الغذاء.

وبين القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية والتطمينات المتعلقة بالأسواق؛ يبقى الهدف واحدا، وهو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

رمضان الأطفال الدراما المصرية الخلاف الزوجي العلاقة الأسرية

