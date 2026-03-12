قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك طريقة عمل الفسيخ المصرى بالطريقة الاساسية خطوة بخطوة.

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

المكونات..

كيلو سمك بوري يفضل حجم كبير ويكون طازج مش مجمد

5 ملعقة كبيرة ملح خشن

2 ملعقة كبيرة شطة بودرة

1 ملعقة كبيرة كركم ناعم

الخطوات لتحضير الفسيخ فى المنزل

الخطوة 1

يغسل سمك البورى جيدا من الخارج مفيش نقط ميه تتدخل في بطن السمك اغسلي السمكه خلي الذيل من فوق وراس السمكه من تحت لتجنب دخول الميه في الخياشيم وينظف الخياشيم بمناديل المطبخ حتي تجف تماما ثم يوضع على مناديل مطبخ حتى يجف تماما من الماء، يترك ليلة في الثلاجة اذا كان الجو باردا واذا كان حارا يترك ساعتين.

الخطوة 2

يخلط الملح، الشطة والكركم وتحشى بها الخياشيم.

الخطوة 3

يرص السمك فى كيس كبير السمكة عكس الاخرى،ويوضع الملح على السمك من فوق وتحت

تفرغ الهواء من الكيس ويقفل جيدا.

الخطوة 4

يوضع الكيس فى حوالى 10 اكياس أخرى، في كل مرة يغلق الكيس جيدا قلّبيه كل يوم الخطوة دي مهمة جدا