ترامب: يجب أن نحسم الحرب مع إيران سريعا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسعى لتحقيق نصر سريع في الحرب مع إيران، مشددًا على أن حسم الصراع مسألة وقت.



وقال ترامب للصحفيين خلال عودته إلى واشنطن إن الولايات المتحدة في "وضع جيد للغاية"، مضيفًا أن الأهم هو إنهاء الحرب بسرعة وعدم السماح بتفاقم الأوضاع.



وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك القدرة على استهداف المنشآت الحيوية في إيران، إلا أن ذلك قد يعرقل إعادة بناء البلاد، لافتًا إلى أن واشنطن تراقب ما وصفه بـ"الخلايا النائمة" داخل إيران.



وخلال خطاب ألقاه في كنتاكي، قال ترامب لأنصاره إن الولايات المتحدة حققت النصر منذ الساعات الأولى للصراع، رغم أن إدارته لم تقدم تفاصيل واضحة بشأن مدة العمليات العسكرية أو موعد انتهائها.



كما هدد ترامب بإمكانية تدمير قدرة إيران على توليد الطاقة خلال ساعة واحدة فقط، موضحًا أن إعادة بناء تلك القدرة قد تستغرق نحو 25 عامًا.



في المقابل، بدأت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة تتداول تقديرات بشأن تكلفة الحرب، حيث أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع بأن كلفة الأيام الستة الأولى من العمليات تجاوزت 11.3 مليار دولار.



بالتزامن مع ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الأربعين من عملية الوعد الصادق 4، مؤكدًا استهداف مدن تل أبيب والقدس وحيفا، إلى جانب قواعد أمريكية في المنطقة، بالتنسيق مع ما وصفها بقوى "المقاومة الإسلامية".