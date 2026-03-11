قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: إسرائيل تخطط لقاعدة استراتيجية عند مدخل البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد البدوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن مجريات الحرب تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة الأمريكية.

حجم الضربات

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ قال ترامب إن التطورات التي شهدتها العمليات العسكرية جاءت أسرع مما كان متوقعًا، مؤكدًا أن إيران لم تكن تتوقع حجم الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك العديد من مصادر الطاقة القوية التي تُمكّنها من مواصلة عملياتها العسكرية بكفاءة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية نجحت في توجيه ضربات قاسية للبنية العسكرية الإيرانية.

تدمير 58 سفينة حربية إيرانية

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت خلال العمليات الأخيرة من تدمير 58 سفينة حربية إيرانية، إلى جانب القضاء على سلاح الجو الإيراني بالكامل، وهو ما وصفه بأنه ضربة كبيرة لقدرات طهران العسكرية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا على اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدًا أن العمليات مستمرة حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

وشدد ترامب في ختام تصريحاته على أن القوات الأمريكية لن تغادر إيران قبل إنجاز المهمة بالكامل، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

الغرفه التجاريه

دمياط تأمر.. مبادرة الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

وليد التمامى

الشيوخ يوافق على إحالة مقترح توصيل الغاز الطبيعي بدمياط إلى الحكومة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد