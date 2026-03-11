ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن مجريات الحرب تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة الأمريكية.

حجم الضربات

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ قال ترامب إن التطورات التي شهدتها العمليات العسكرية جاءت أسرع مما كان متوقعًا، مؤكدًا أن إيران لم تكن تتوقع حجم الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك العديد من مصادر الطاقة القوية التي تُمكّنها من مواصلة عملياتها العسكرية بكفاءة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية نجحت في توجيه ضربات قاسية للبنية العسكرية الإيرانية.

تدمير 58 سفينة حربية إيرانية

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت خلال العمليات الأخيرة من تدمير 58 سفينة حربية إيرانية، إلى جانب القضاء على سلاح الجو الإيراني بالكامل، وهو ما وصفه بأنه ضربة كبيرة لقدرات طهران العسكرية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا على اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدًا أن العمليات مستمرة حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

وشدد ترامب في ختام تصريحاته على أن القوات الأمريكية لن تغادر إيران قبل إنجاز المهمة بالكامل، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة.