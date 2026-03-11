بتوجيهات الإمام الأكبر.. "النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

قدّم الأزهر الشريف النابغة الأزهري عبد الله عمار، الطالب بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين، لإمامة المصلين بالجامع الأزهر، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في خطوة تؤكد حرص الأزهر على دعم المواهب القرآنية المتألقة من أبنائه، وإبراز النماذج المتميزة التي تجمع بين التفوق العلمي والنبوغ القرآني.

وينتمي عبد الله عمار إلى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية (أنشاص الرمل)، وقد وُلد في 5 مايو 2006، وحقق مسيرة متميزة منذ صغره في حفظ القرآن الكريم والقراءات والعلوم الشرعية.

ويُعد من أبرز الطلاب الموهوبين في الجمع بين العلم الشرعي والتفوق الأكاديمي، حيث استطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملًا مع إتقانه مواضع الآيات وأرقام الأرباع والأحزاب والأجزاء، وبرز في العديد من المسابقات المحلية والدولية، فحصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر عام 2018، والمركز الأول في مسابقة وزارة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية عام 2017، كما فاز بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى مصر عام 2017، وحصل أيضًا على المركز الأول في مسابقة وزارة الشباب للقرآن الكريم في العام نفسه.

وفي مسيرته التعليمية بالأزهر، واصل تفوقه بحصوله على المركز الأول في شهادة عالية القراءات بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة 98.33% على مستوى الجمهورية، والمركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة 100%، ثم أحرز المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة تخصص القراءات للعام الدراسي 2022/2023، إلى جانب فوزه بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي لفئات ذوي الهمم عام 2023.

وحصل عبد الله على إجازة بالقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر، والقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، وعدة إجازات برواية حفص عن عاصم، كما نال عددًا من الإجازات العلمية في متون الحديث، منها الأربعون النووية، وعمدة الأحكام، وحديث البدء، وصحيح البخاري.

ويتميّز عبد الله بقدرات علمية ولغوية كبيرة، إذ يجيد ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، ويترجم بعض آياته إلى اللغة الفرنسية، ويُتقن إعراب آيات القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب إلمامه بعدد من العلوم الشرعية واللغوية، منها علم القراءات، والفرائض، والتجويد، والنحو، والصرف، والعَروض، وعلوم الحديث روايةً ودراية، والعقيدة.

كما عُرف بنهمه المعرفي، حيث قرأ أكثر من ألف كتاب في مختلف العلوم، ما ساهم في صقل موهبته العلمية والقرآنية.



ويأتي تقديم هذا النموذج المتميز لإمامة المصلين بالجامع الأزهر في إطار رعاية الأزهر الشريف للمواهب القرآنية الشابة، وإعداد جيل جديد من القراء المتقنين القادرين على حمل رسالة القرآن الكريم ونشرها في مصر والعالم.