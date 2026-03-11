جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية شملت مستشفى القرنة المركزي ومكتب صحة القرنة، يرافقه الدكتور أحمد ضيفي مدير مستشفى القرنة، والدكتور أحمد وهيب مدير الإدارة الصحية بالقرنة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة قسم الكلى الصناعي بالمستشفى، حيث تابع سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لمرضى الغسيل الكلوي، كما اطلع على شبكة الغازات الطبية الجديدة وأعمال التشغيل التجريبي لها، للتأكد من جاهزيتها لدعم الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

كما شملت الجولة المرور على عيادة الأسنان والعيادات الخارجية، لمتابعة انتظام العمل ومعدلات تردد المرضى، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل منتظم، مع التشديد على الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل جميع الأقسام.

وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين على المستشفى بشأن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمات الصحية وجهود الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى.

كما تفقد مكتب صحة القرنة، حيث تابع سير العمل بالخدمات الوقائية المقدمة، ومنها تسجيل المواليد والوفيات ومتابعة أعمال التطعيمات، والتأكد من دقة تسجيل البيانات وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، أختتمت أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الكرنك التابع لإدارة البندر الصحية بالأقصر.

و أوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة قدمت خدماتها الطبية في عدد من التخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء الكشف العشوائي للسكر والضغط، بهدف الوصول بالخدمة الطبية إلى المواطنين في القرى والنجوع.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 490 حالة، بواقع 180 حالة باطنة، و20 جراحة، و19 نساء وتوليد، و106 أطفال، و166 عظام، كما تم صرف 490 تذكرة علاج من الصيدلية، وإجراء 23 أشعة، إلى جانب إجراء تحاليل طبية شملت 198 تحليل دم و20 تحليل طفيليات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن القوافل الطبية تأتي ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على انتقال الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة الأقصر.