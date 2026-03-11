فنون جميلة الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر احتفالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس، على رأسهم الدكتور رمضان عبدالمعتمد، وكيل الكلية للدراسات العليا ، وبمشاركة نحو 300 طالب وطالبة من طلاب الكلية.

جاء تنظيم هذه الاحتفالية تقديراً للدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع المصري، وتأكيداً على مكانتها البارزة كشريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدم، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية المختلفة.

كما هدفت الفعالية إلى دعم قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع مختلف المبادرات والفعاليات التي تعكس قضايا المجتمع واهتماماته، بما يسهم في إعداد جيل واع قادر على الإسهام الفعّال في خدمة مجتمعه.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محيي حمزة، أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الصالحة تعني مجتمعاً صالحاً بأكمله، لما لها من دور مؤثر في تنشئة الأجيال وصناعة المستقبل ، مستوضحا دور المرأة الفعال على مدار التاريخ منذ الحضارات المصرية القديمة .

وأضاف أن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي لدى الطلاب، مؤكداً استمرار الكلية في دعم المبادرات والأنشطة المجتمعية ضمن خطتها السنوية، بما يتماشى مع رسالة جامعة الأقصر في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أضاف الدكتور رمضان عبد المعتمد دور المرأة في ريادتها للفنون التشكيلية ودورها البارز في الحركة الفنية المعاصرة.