قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فنون جميلة الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
شمس يونس

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر  احتفالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس، على رأسهم الدكتور رمضان عبدالمعتمد، وكيل الكلية للدراسات العليا ،  وبمشاركة نحو 300 طالب وطالبة من طلاب الكلية.

جاء تنظيم هذه الاحتفالية تقديراً للدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع المصري، وتأكيداً على مكانتها البارزة كشريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدم، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية المختلفة.

كما هدفت الفعالية إلى دعم قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع مختلف المبادرات والفعاليات التي تعكس قضايا المجتمع واهتماماته، بما يسهم في إعداد جيل واع قادر على الإسهام الفعّال في خدمة مجتمعه.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محيي حمزة، أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الصالحة تعني مجتمعاً صالحاً بأكمله، لما لها من دور مؤثر في تنشئة الأجيال وصناعة المستقبل ، مستوضحا دور المرأة الفعال على مدار التاريخ منذ الحضارات المصرية القديمة .

وأضاف أن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي لدى الطلاب، مؤكداً استمرار الكلية في دعم المبادرات والأنشطة المجتمعية ضمن خطتها السنوية، بما يتماشى مع رسالة جامعة الأقصر في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أضاف الدكتور رمضان عبد المعتمد دور المرأة في ريادتها للفنون التشكيلية ودورها البارز في الحركة الفنية المعاصرة.

الأقصر جامعة الاقصر اخبار الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ترشيحاتنا

جولة محافظ قنا

محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية بسوق السهاريج

كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

فنون جميلة الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

توزيع لحوم مجانًا على 1300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري محافظة الأقصر

توزيع لحوم مجانا على 1300 أسرة ضمن الأولى بالرعاية بقرى الأقصر

بالصور

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد