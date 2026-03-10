محافظ الأقصر يحضر إفطار المحبة ويؤكد على روح التآخي بين أبناء الوطن

حضر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، إفطار المحبة الذي أقامته كنيسة نهضة القداسة بالأقصر، وذلك بحضور القس فيكتور يوسف راعي الكنيسة، حيث أقيم الإفطار في نادي القوات المسلحة بالأقصر.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الإفطار، أكد محافظ الأقصر أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشيدًا بحالة الترابط والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين في الأقصر، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا للوحدة الوطنية.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة لتعزيز قيم التسامح والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر، واستمرار روح التعاون بين جميع فئات المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.